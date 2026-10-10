Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Motorinin litre fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,39 TL arttı. Benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim uygulandı.

Son zamla birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 96,59 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 96,39 TL’ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 83,74 TL’ye, Anadolu Yakası’nda 83,54 TL’ye geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

- Benzin litre fiyatı: 83,74 TL

- Motorin litre fiyatı: 96,59 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

- Benzin litre fiyatı: 83,54 TL

- Motorin litre fiyatı: 96,39 TL

Ankara

- Benzin litre fiyatı: 84,74 TL

- Motorin litre fiyatı: 97,69 TL

İzmir

- Benzin litre fiyatı: 84,94 TL

- Motorin litre fiyatı: 97,89 TL

Doğu illeri

- Benzin litre fiyatı: 86,34 TL

- Motorin litre fiyatı: 99,29 TL

Motorin fiyatlarındaki artış, 50 litrelik bir deponun dolum maliyetini 319,50 TL yükseltti. Benzindeki indirim ise aynı miktarda yakıt alımında 48 TL tasarruf sağladı.

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Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.