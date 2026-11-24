Akbank'ın açıklamasına göre bankaya ödül getiren çalışmalar, ödeme, tahsilat, finansman ve dış ticaret alanlarında geliştirdiği ürünleri ve dijital kanallara yönelik çalışmalarını kapsıyor.

Banka, nakit yönetimi ve dış ticaret ürünlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Akbank, dijital kanallara eklediği yeni işlevler, alternatif finansman modelleri ve entegre bankacılık hizmetleriyle işletmelerin nakit akışlarını yönetmesini ve finansmana erişmesini kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı.

Banka bu çalışmaları "Değer Zinciri Yönetimi" adını verdiği yaklaşımla yürütüyor. Bu yaklaşımda bir şirketin tedarikçileri, bayileri ve iş ortaklarıyla olan ödeme, tahsilat ve finansman işlemleri tek tek değil, birlikte ele alınıyor.

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İŞLEM BANKACILIĞINDA DİJİTAL ÜRÜNLER

Akbank'ın öne çıkardığı ürünler işlem bankacılığı alanında yer alıyor. İşlem bankacılığı, şirketlerin ödeme, tahsilat ve nakit yönetimi gibi günlük finansal işlemlerine yönelik hizmetleri kapsıyor.

Bankanın "Ödemen Güvende" adlı ürünü, alıcılara vadeli ve taksitli ödeme seçeneği sunuyor. Satıcılar ise bu üründe banka güvencesiyle tahsilat, erken tahsilat ve alacak devri seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Akbank, Doğrudan Borçlandırma Sistemi'nde (DBS) de dijital düzenlemeler yaptı. DBS, ana firmaların bayilerinden olan alacaklarını, belirlenen vadede bayinin banka hesabından tahsil etmesini sağlayan bir sistem. Bankaya göre yapılan düzenlemeler, ana firmaların ve bayilerin ödeme, tahsilat ve limit yönetimi işlemlerini hızlandırıyor.

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Banka ayrıca Değer Zinciri Yönetimi yaklaşımını dijital ortama taşıyan DijiOrtak platformunu kullanıma sundu. Platform; üretici, bayi, alıcı ve tedarikçilerin finansal ve operasyonel işlemlerini tek bir altyapıda topluyor. İşletmeler Akbank Web ve Akbank Mobil üzerinden ilişki ağlarını, faturalarını ve limitlerini yönetebiliyor, ödeme, tahsilat ve finansman hizmetlerine buradan ulaşabiliyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ticari ekosistemde ana firmadan tedarikçiye, bayiden çalışana ve son kullanıcıya uzanan değer zincirini bütünsel biçimde ele alıyor; bankacılığı ticaretin akışına yerleştiriyoruz. Ödemen Güvende ve dijital geliştirmeler yaptığımız Doğrudan Borçlandırma Sistemi bu yaklaşımın somut örnekleri. Bu çözümlerle işletmelerin ticari ilişkilerini daha görünür hale getiriyor, ödeme ve tahsilat süreçlerini güvence altına alıyor ve finansmana erişimlerini kolaylaştırıyoruz.

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Böylece işletmelerin işletme sermayelerini daha etkin yönetmelerine katkı sağlıyoruz. Euromoney tarafından Türkiye’nin En İyi İşlem Bankası seçilmemiz, bu yaklaşımın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”