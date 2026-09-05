Antalya'ya 19,2 milyar liralık Kültür ve Turizm yatırımı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptıklarını açıkladı. Antalya'da 2002 yılında 523 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 2 bin 709'a, 150 bin 955 olan yatak kapasitesinin ise 619 bin 644'e yükseldiğini belirten Ersoy, COP31 hazırlıkları kapsamında yaklaşık 38 kilometrelik yeni yol imalatının tamamlandığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise COP31'de 100 bine yakın ziyaretçinin beklendiğini, EXPO 2016 alanının kalıcı bir fuar ve kongre merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı
Giriş: 05 Eylül 2026 - 13:06 Güncelleme: