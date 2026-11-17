ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Recai Kesimal ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

ATO Heyetinde, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Adem Ali Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Mücahit Şentürk, Sabahat Altınışık, Selim Gökşin ve Yasin Özyolu yer aldı.

ATO Başkanı Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ATO’nun 2 bin 200 alanda faaliyet gösteren 175 bini aşkın üyesinin 68 meslek komitesi tarafından temsil edildiğini ve sektörlerin genel durumları hakkında tespitler ve önerilerde bulunduğunu anlattı. Baran, ATO üyelerinin işletme sermayesi ihtiyacı, finansman maliyetlerinin yüksekliği ve vergi yükümlülüklerinin üzerlerindeki baskısına ilişkin görüş ve önerileri bulunduğunu kaydetti.

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CUMHURBAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDA OLDU

Türkiye’de yaklaşık üç yıl önce başlayan Enflasyonla Mücadele Programı’nın devam ettiğini, enflasyon üzerinde sonuç alındığını anlatan Baran, reel sektör olarak enflasyonun kalıcı olarak tek haneye inmesi için programa tam destek verdiklerini kaydetti.

Merkez Bankası’nın politika faizine uyguladığı indirimin bankalar tarafından tam olarak kredi faizlerine yansıtılmadığını, kredi kullanmanın maliyetinin çok yüksek olduğunu anlatan Baran, “İşletmelerimiz finansman sıkıntısı içerisinde. Faaliyetlerini sürdürmek için işletme sermayesi kullanılıyor. Vergi ve sosyal güvenlik primi yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanıyor.

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Mevcut faiz oranları finansmana erişimi zorlaştırıyor. Gerek üretim kesiminde gerekse ticarette işletmeler mali dengelerini koruyamıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Kredi Garanti Fonu desteğiyle sağladığı kredi miktarı talep çokluğu nedeniyle yetersiz kalıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz bugüne kadar ekonominin zor dönemlerinde çalışan, üreten, vergi veren ve istihdam sağlayan kesimlerin yanında oldu. Sağlanan kredi destekleri, vergi ve sosyal güvenlik kolaylıkları ve çeşitli teşvik mekanizmaları, işletmelerimizin faaliyetlerini sürdürmesine ve istihdamın korunmasına katkıda bulundu. Bugün de benzer bir yaklaşımla reel sektöre omuz verilmelidir.

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Biz inanıyoruz ki bugün de aynı şekilde KOBİ’lerimize ihtiyaç duyulan destek verilecektir. Uygun maliyetli, uzun vadeli finansman imkânları sağlanması ve KDV başta olmak üzere vergi ve SGK ödemelerinde geçici erteleme kolaylığı getirilmesi, KOBİ’lerimiz için birbirini tamamlayan iki önemli destek mekanizması olacaktır.” dedi.

Reel sektöre yönelik desteklerin ekonomik istikrar ve mali disiplin hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken Baran, “Üretimin ve istihdamın devamlılığı, ekonomimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bugün işletmelerimizin finansal gücünü koruyacak adımlar atılması, yarın daha güçlü üretim, daha fazla yatırım, daha yüksek istihdam ve daha geniş bir vergi ve sosyal güvenlik tabanı olarak ekonomimize geri dönecektir.

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KOBİ'lerimize sağlanacak destekleri bu anlayışla değerlendirmeliyiz. İşletmelerimizin ayakta kalması, üretimin sürmesi ve istihdamın korunması, ülkemizin ekonomik gücünün korunması anlamına geliyor” diye konuştu.

“VADELİ SATIŞA TAHSİL EDİLEMEYEN KAZANÇLA PEŞİN VERGİ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a finansman desteğinin vergi ödemelerinde sağlanacak kolaylıklarla desteklenmesine ilişkin görüşlerini de aktaran Baran, özellikle vadeli satışlardan doğan KDV yükümlülüklerinin işletmelerin nakit akışı üzerinde ilave baskı oluşturduğunu ifade etti. Baran, “Ticari hayatın önemli bir bölümü vadeli satışlarla yürütülüyor.

İşletmelerimiz, sattıkları malın veya sundukları hizmetin bedelini henüz tahsil etmeden, bu işlemlerden doğan KDV'yi ödemek zorunda kalıyor. Böylece henüz tahsil etmedikleri, kasasına koymadığı bir kazancın vergisinin finansmanını da öz kaynaklarından karşılıyorlar. Özellikle finansman maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde bu durum işletmelerimizin yükünü daha da ağırlaştırıyor” dedi.

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KDV ödeme takviminin tahsilat vadeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine yönelik önerilerini de dile getiren Baran, “Vadeli satışlardan doğan KDV'nin ödeme süresinin üç veya altı aya kadar ertelenmesine imkân tanınması, işletmelerimizin nakit akışına önemli katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, belirli koşulları karşılayan işletmeler için diğer vergi ödemelerinde de süreli erteleme ve taksitlendirme kolaylıkları değerlendirilebilir.

Keza aynı şekilde sosyal güvenlik primi ödemelerinde de benzer şekilde ödeme ertelemesi mekanizması getirilmelidir. Burada amacımız vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüğünü ortadan kaldırmak değil, ödeme takvimini ekonomik konjonktür ve işletmelerimizin finansal imkânlarıyla uyumlu hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a reel sektörün sorunlarına gösterdiği ilgi, istişare kültürü ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla teşekkür eden Baran, ATO üyelerinin talep ve önerilerini doğrudan aktarabilme imkânını son derece kıymetli bulduklarını ifade etti. Baran, ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ayrıca şu konuları arz etti:

-Yerlileşme ve Türk malı kullanma konusundaki teşviklerin, kamu satın alım prensiplerinin genişletilmesi ve yaygınlaştırılması.

-Esenboğa Havalimanı'nın uluslararası uçuş ağının genişletilmesi, yurt dışına direkt uçuşların artırılması ve Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan da seferler gerçekleştirmesi.

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-Ankara'ya bir “Serbest Bölge” kazandırılması.