Avrupa'da elektrikli otomobil pazarı ekim ayında güçlü büyümesini sürdürdü. E-Mobility Europe, New Automotive ve Fier Automotive verilerine göre, Avrupa'nın 18 önemli otomobil pazarında tamamen elektrikli araçların yeni kayıtları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'ın üzerinde artarak 295 bin 252 adede ulaştı.

Böylece elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 32.1'e yükseldi. Artışta yüksek petrol fiyatları, elektrikli araç alımına yönelik devlet teşvikleri ve daha uygun fiyatlı modellerin piyasaya sunulması etkili oldu.

Yılın ilk 10 ayında ise Avrupa'da 2.33 milyon tamamen elektrikli otomobil kaydı gerçekleştirildi. Bu rakam, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 40.7'lik artışa işaret etti.

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NORVEÇ'TE PAZARIN YÜZDE 98.8 SIFIR EMİSYON

Elektrikli otomobillerin pazar payında Avrupa ülkeleri arasında önemli farklılıklar görüldü.

Ekim ayında Almanya'da 94 bin 69 elektrikli otomobil kaydedilirken, bu araçların pazar payı yüzde 37 oldu. Fransa'da ise 61 bin 958 elektrikli otomobil kaydıyla yüzde 41.5 pazar payına ulaşıldı.

Kuzey Avrupa ülkeleri elektrikli otomobil dönüşümünde ilk sıralarda yer almaya devam etti. Norveç'te yeni otomobil satışlarının yüzde 98.8'ini tamamen elektrikli modeller oluştururken, bu oran Danimarka'da yüzde 88.4, Finlandiya'da yüzde 59.9 ve İsveç'te yüzde 51.1 olarak kaydedildi.

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Lüksemburg, Portekiz, Belçika ve Hollanda'da da elektrikli otomobillerin pazar payı yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı. Buna karşılık Çekya'da yüzde 9.3, Polonya'da yüzde 6.2 ve İtalya'da yüzde 5.9 ile elektrikli araçların payı düşük seviyelerde kaldı.

TÜRKİYE AVRUPA'DA İLK 10'DA

Avrupa'daki yükselişe paralel olarak Türkiye'de de elektrikli otomobillerin pazar payı artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre ekim ayında 14 bin 467 tamamen elektrikli otomobil satılırken, bu araçların toplam otomobil pazarındaki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 16'dan yüzde 22.3'e yükseldi.

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Ancak elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 0.4 geriledi. Yılın ilk 10 ayında ise 135 bin 979 elektrikli otomobil satılırken pazar payı yüzde 19.6 olarak gerçekleşti.

Avrupa'da ekim ayı elektrikli otomobil satışlarında Almanya 94 bin 69 adetle ilk sırada yer alırken, Fransa 61 bin 958, Birleşik Krallık ise 48 bin 858 satışla Almanya'yı takip etti.

Türkiye, 14 bin 467 adetlik satışla verileri açıklanan Avrupa ülkeleri arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Buna karşın Türkiye'nin yüzde 22.3'lük elektrikli otomobil pazar payı, Avrupa'daki 18 ülkeyi kapsayan yüzde 32.1'lik ortalamanın altında kaldı.

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AB'DE 2035 HEDEFLERİ TARTIŞILIYOR

Elektrikli otomobil satışlarındaki artış, Avrupa Birliği'nin 2035 yılına yönelik otomobil emisyon hedeflerinde esnekliğe gidilmesinin tartışıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Brüksel'de otomobil üreticilerine yönelik emisyon kurallarının yumuşatılması değerlendirilirken, yüksek akaryakıt fiyatları ve satın alma teşvikleri tüketicilerin elektrikli modellere yönelmesini desteklemeye devam etti.