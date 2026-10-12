Can Yücel: “Camı, iklim dirençli şehirlerin stratejik bir çözüm unsuru olarak görüyoruz”

Şişecam, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) İklim Destekçisi olarak katılarak sürdürülebilir ve iklim dirençli şehirlerin geleceğine ilişkin çözüm ve perspektiflerini küresel paydaşlarla paylaşacak.

COP31 kapsamında enerji verimliliği, karbonsuzlaşma ve iklim değişikliğine uyum alanlarında camın dönüştürücü rolüne dikkat çekecek olan Şişecam, bina performansını artıran ve şehirlerin net sıfır yolculuğunu destekleyen yenilikçi teknolojilerini gündeme taşıyacak.

Şirket ayrıca düzenleyeceği özel panelde, şehirlerin iklim hedeflerine ulaşmasında enerji verimli binaların ve ileri malzeme teknolojilerinin önemini farklı bakış açılarıyla ele alacak.

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Şişecam, malzeme bilimi, teknoloji ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yaklaşımıyla iklim eylemine katkı sunmayı ve şehirlerin dönüşümüne yönelik çözüm geliştirme süreçlerinde paydaşlar arasında diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

COP31 boyunca İklim Dirençli Şehirler Alanı'nda yer alacak Şişecam, yüksek performanslı kaplamalı cam çözümleri başta olmak üzere sürdürülebilir kentleşmeyi destekleyen uygulamalarını da katılımcılarla buluşturacak.

ŞEHİRLERİN GELECEĞİ İÇİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÇÖZÜMLER

Küresel enerji tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının önemli bir bölümünden sorumlu olan şehirler, aynı zamanda aşırı sıcaklıklar, kuraklık, sel ve diğer iklim kaynaklı afetlerden en fazla etkilenen yaşam alanları arasında yer alıyor.

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Bu nedenle enerji verimliliğini artıran, kaynak kullanımını optimize eden ve iklim değişikliğine uyumu destekleyen çözümler, sürdürülebilir şehirlerin geleceğinde kritik önem taşıyor.

Net sıfır hedeflerine ulaşmanın yalnızca temiz enerji üretimiyle değil, enerji tüketiminin gerçekleştiği binaların ve kentsel altyapının dönüşümüyle mümkün olduğuna inanan Şişecam, COP31 kapsamında enerji verimliliği ve iklim uyumuna yönelik çözümlerin sürdürülebilir şehirlerin geleceğindeki rolünü farklı boyutlarıyla ele alacak.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Şişecam, malzemeleri insanların yaşam kalitesine, çevresel faydaya ve toplumsal gelişime katkı sağlayan çözümlere dönüştürme anlayışıyla hareket ediyor. COP31 katılımıyla da iklim değişikliğiyle mücadelede bilim, teknoloji ve iş birliklerinin dönüştürücü gücüne dikkat çekmeyi hedefliyor.

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Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, zirveye ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

"İklim değişikliğiyle mücadele, ertelenemeyecek ortak bir sorumluluk. Gelecek kuşaklara çok daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, Net Sıfır hedeflerine ulaşmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için iş dünyasının, kamu kurumlarının, akademinin ve finans dünyasının kolektif bir çözümün parçası olması gerekiyor.

Bu dönüşüm yalnızca enerjiyi nasıl ürettiğimizle değil, nasıl tükettiğimizle ve nasıl muhafaza ettiğimizle de ilgili. Şehirlerimizi ve binalarımızı daha verimli, daha dayanıklı ve sürdürülebilir yaşamı daha da destekler hale getirmek bu nedenle kritik önem taşıyor.

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İnsanlığın en temel ihtiyaçlarından olan barınmanın vazgeçilmez unsuru cam, bugün yaşam kalitesinin ötesinde enerji verimliliği yüksek ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli şehirlerin inşasında önemli bir rol üstleniyor.

Camı salt bir yapı malzemesi olarak değil, şehirlerin karbonsuzlaşma ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık süreçlerini destekleyen stratejik bir çözüm unsuru olarak görüyoruz; malzemelerin sahip olduğu potansiyeli yaşam için değere dönüştürmeye odaklanıyoruz.

Geliştirdiğimiz teknolojilerle sadece daha yüksek performanslı ürünler sunmakla yetinmiyor, aynı zamanda insanların yaşadığı ve çalıştığı alanların daha aydınlık ve iyi bir geleceğe katkı sunmasına gayret ediyoruz.

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İleri malzeme teknolojilerinin sürdürülebilir bir yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu şüphesiz.

Yüksek performanslı cam teknolojilerimiz camı katma değerli bir emtiaya dönüştüren yatırımlarımız ve yarım asırlık Ar-Ge birikimimizle şehirlerin enerji verimliliği ve iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.

Odağımızı Türkiye sınırları dışına da taşıyarak bu dönüşümün küresel ölçekte bir parçası olmaya ve daha yaşanabilir bir dünya için katkı sunmaya durmaksızın devam edeceğiz."

ŞİŞECAM, COP31'DE ARAŞTIRMA BULGULARINI PAYLAŞACAK

Şişecam, COP31 kapsamında sürdürülebilir ve iklim dirençli şehirlerin geleceğine ilişkin diyaloğa katkı sunmak amacıyla farklı paydaşları bir araya getiren etkinlikler de gerçekleştirecek.

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Bu kapsamda 10 Kasım’da Şişecam'ın ev sahipliğinde düzenlenecek panel; akademi, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerini buluşturarak şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesinde bina performansının, enerji verimliliğinin ve yenilikçi malzemelerin rolünü farklı boyutlarıyla ele alacak.

Panelde ayrıca Şişecam'ın ODTÜ-GÜNAM iş birliğiyle yürüttüğü ve yüksek performanslı kaplamalı cam çözümlerinin farklı iklim, bina ve enerji dönüşüm senaryolarındaki etkilerini inceleyen kapsamlı araştırmasının ilk bulguları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Araştırma, enerji verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması ve ekonomik etkiler açısından ileri cam teknolojilerinin sunduğu potansiyeli ortaya koyarken, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesine katkılarına ilişkin önemli içgörüler sunacak.

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Böylece Şişecam, COP31 platformunda yalnızca çözüm ve teknoloji perspektiflerini değil, bilimsel araştırmalarla desteklenen bilgi ve deneyimini de küresel paydaşlarla paylaşarak iklim eylemine yönelik ortak çözüm arayışlarına katkı sağlamayı hedefliyor.