Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte batarya teknolojilerine yönelik satış sonrası hizmetler de önem kazanmaya başladı.

Dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden Çinli CATL, Ascendum Türkiye ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında Türkiye'deki ilk NING Service Experience Center'ını İstanbul Tuzla'da açtı.

CATL'nin Türkiye'deki resmi NING Service Partner'ı olan Ascendum Türkiye, yeni merkezde batarya sistemlerine yönelik teknik servis, garanti yönetimi ve müşteri hizmetleri sunacak.

Tuzla'da hizmete giren NING Service Experience Center, 1.200 metrekareyi aşan bir alanda faaliyet gösteriyor.

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Merkezde batarya testleri, arıza teşhisi, bakım, onarım ve yenileme işlemleri için özel teknik alanlar bulunuyor. Tesiste ayrıca sergi ve satış bölümleri, eğitim odaları ve müşteri dinlenme alanı yer alıyor.

Sergi bölümünde CATL'nin elektrikli mobilite ve enerji depolama teknolojileri tanıtılıyor. Bunlar arasında bataryayı araç tabanıyla birleştiren Bedrock şasi platformu, taşınabilir güç istasyonları, batarya koruma plakaları ve entegre şarj-depolama üniteleri bulunuyor.

Merkez, teknik servis hizmetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda teknik personelin CATL'nin küresel standartları doğrultusunda eğitilmesi ve sertifikalandırılması hedefleniyor.

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TÜRKİYE GENELİNDE SERVİS AĞI KURULACAK

Ascendum Türkiye CEO'su Tolga Polat, açılışta yaptığı konuşmada yeni merkezin CATL ile gerçekleştirilen stratejik iş birliğinin önemli bir adımı olduğunu söyledi.

Polat, merkezin aynı zamanda şirketin enerji ve mobilite alanındaki yeni iş fırsatlarına odaklanan Ascendum Green.Shift yapılanması kapsamında hayata geçirilen ilk iş alanı olduğunu belirtti.

CATL'nin batarya teknolojilerindeki küresel uzmanlığını Ascendum'un teknik servis deneyimiyle bir araya getirdiklerini anlatan Polat, insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Polat, "Teknik ekiplerimizin eğitimine ve uzmanlıklarının geliştirilmesine yatırım yaparak batarya teknolojilerinde uzmanlaşmış nitelikli personel kapasitemizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde bayi ve servis ağımızı aşamalı olarak genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

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Yeni servis ağıyla farklı bölgelerdeki müşterilerin teknik destek ve satış sonrası hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

CATL: TÜRKİYE'DE SERVİS TALEBİ ARTACAK

CATL Satış ve Pazarlama Eş Başkanı, Ticari Uygulamalar ve Satış Sonrası İş Birimi Başkanı Bruce Li de Türkiye'nin elektrifikasyon alanında hızla ilerlediğini belirterek, bu gelişmeyle birlikte satış sonrası hizmetlere yönelik talebin artacağını söyledi.

Türkiye'deki ilk NING Service Experience Center'ın CATL'nin teknolojisini ve eğitim standartlarını Ascendum'un yerel hizmet kapasitesiyle birleştirdiğini ifade eden Li, merkezin hem karayolu taşımacılığında hem de enerji depolama alanında faaliyet gösteren müşterilere hizmet vereceğini kaydetti.

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Li, "Böylece hem karayolunda hem de enerji şebekesinde faaliyet gösteren müşterilerimize, ihtiyaç duydukları hizmeti ve yedek parçaları yerel olarak sunabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

CATL'nin Türkiye'deki hizmet ağını genişletmeyi sürdüreceğini belirten Li, ülkenin enerji dönüşümüne yönelik hedefleri doğrultusunda satış sonrası hizmet altyapısının geliştirilmesine odaklanacaklarını söyledi.

2030 HEDEFİ 10 BİN SERVİS NOKTASI

CATL'nin bağımsız satış sonrası hizmet markası NING Service, elektrikli binek ve ticari araçların yanı sıra enerji depolama sistemlerine yönelik hizmetler sunuyor.

Markanın faaliyetleri arasında batarya teşhisi, bakım, onarım, yenileme, geri dönüşüm, lojistik, depolama ve teknik eğitim bulunuyor.

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NING Service, halihazırda 80'i aşkın ülke ve bölgede 1.429 profesyonel servis noktasıyla faaliyet gösteriyor.

CATL, küresel servis ağındaki nokta sayısını 2030 yılına kadar 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'de açılan ilk merkez ise Ascendum Türkiye'nin mevcut teknik servis deneyimini batarya teknolojilerine taşımasının ve CATL'nin ülkedek