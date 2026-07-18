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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:7 milyon vatandaş sosyal konuta kavuştu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:7 milyon vatandaş sosyal konuta kavuştu

        Bakan Murat Kurum, bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konut sahibi olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 18:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Kurum: 7 milyon vatandaş sosyal konuta kavuştu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu bildirdi.

        Bakan Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

        Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

        Videoda ifadelerine yer verilen Mahmut Dönmez'in eşi, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı.

        Kurum ise paylaşımında, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor."

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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