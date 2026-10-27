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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çimsa'dan 9 ayda 41,8 milyar TL gelir

        Çimsa'dan 9 ayda 41,8 milyar TL gelir

        Çimsa 2026 yılının ilk dokuz ayında 41,8 milyar TL net satış geliri elde ettiğini açıkladı. Finansal sonuçları değerlendiren Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar "Yatırımlarımızda ve operasyonlarımızda kârlı büyümeyi, nakit yaratımını ve etkin sermaye kullanımını önceliklendiriyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çimsa'dan 9 ayda 41,8 milyar TL gelir

        Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa, 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide net satışları 41,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin yanı sıra ABD, İspanya, İrlanda ve Birleşik Krallık’a uzanan operasyonlarıyla faaliyetlerini sürdüren Çimsa, büyüme stratejisinde operasyonel verimlilik, maliyet disiplini, katma değerli ürünler ve uluslararası operasyonlarının katkısını odağında tutuyor. Şirketin ABD’deki gri ve beyaz çimento öğütme tesisi, İspanya’daki beyaz çimento operasyonları ve İrlanda merkezli Mannok’un yapı malzemeleri portföyü, Çimsa’nın farklı coğrafya ve müşteri gruplarına ulaşmasını destekliyor.

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        Finansal sonuçları değerlendiren Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, şunları söyledi: “Küresel bir yapı malzemeleri şirketine dönüşümümüzü sürdürürken, büyümemizi operasyonel verimlilik ve maliyet disipliniyle desteklemeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye’deki güçlü üretim altyapımızı ABD, İspanya, İrlanda ve Birleşik Krallık’taki operasyonlarımız, genişleyen ürün portföyümüz ve farklı pazarlardaki yetkinliklerimizle bir araya getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de odağımız, sahip olduğumuz bu güçlü platformdan daha fazla değer yaratmak olacak. Yatırımlarımızda ve operasyonlarımızda kârlı büyümeyi, nakit yaratımını ve etkin sermaye kullanımını önceliklendiriyoruz. Operasyonel verimliliğimizi artırırken maliyetlerimizi etkin şekilde yönetmek ve uluslararası operasyonlarımızın Çimsa’nın sonuçlarına katkısını güçlendirmek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Uzun vadeli hedefimiz, yalnızca ölçeğini büyüten değil, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda sürdürülebilir şekilde değer yaratan ve finansal gücünü artıran global bir yapı malzemeleri şirketi olmak.”

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        COP31’DE GELİŞTİRDİĞİ ÇÖZÜMLERİ ANLATACAK

        Çimsa, büyümesini desteklerken üretim verimliliği ve maliyet yönetimine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Yılın ilk dokuz ayında alternatif yakıt kullanım oranı Türkiye’de yüzde 23, İspanya’da yüzde 30 ve İrlanda’da yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti. Alternatif yakıt kullanımının fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasına ve üretimde maliyet avantajının güçlendirilmesine katkı sağladığını belirten Çimsa, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Business Action Bank platformuna sunduğu vaka çalışmalarıyla üretimde karbon emisyonlarının azaltılması, düşük karbonlu ürünlerle dayanıklı altyapı çözümleri geliştirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik uygulamaları uluslararası iş dünyasıyla paylaştı. Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31’de de bu alanlardaki deneyimlerini ve geliştirdiği çözümleri katılımcılara aktaracak. Çimsa ayrıca COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri’nde Green Wave Ürün Programıyla İklim Dayanıklılığı ve Altyapı kategorisinde birincilik elde etti.

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        #Çimsa
        #bilanço
        #sabancı
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