Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.284,42 %-1,67
        DOLAR 48,7779 %0,09
        EURO 56,0574 %0,03
        GRAM ALTIN 6.865,89 %0,94
        BITCOIN 80.422,00 %-0,87
        FAİZ 40,11 %-1,23
        GÜMÜŞ GRAM 103,93 %1,69
        GBP/TRY 65,3752 %0,21
        EUR/USD 1,1486 %0,09
        BRENT PETROL 99,75 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 11.225,72 %0,94
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'de elektrik tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 1,7 arttı

        Çin'de elektrik tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 1,7 arttı

        Çin'de elektrik tüketimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 13:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çin'de elektrik tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 1,7 arttı

        Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), Ağustos 2026 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ağustosta elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 1,033 trilyon kilovatsaate ulaştı.

        Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 2,7 artışla 16,9 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 2,4 artışla 612,4 milyar kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 5,1 artışla 215,5 milyar kilovatsaate çıktı.

        Hane halkı elektrik tüketimi, aynı dönemde yıllık bazda yüzde 4 azalarak 188,3 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

        REKLAM

        NEA, hane halkı elektrik tüketimindeki düşüşü, ağustos ayında ülkenin birçok bölgesini etkileyen tayfun ve şiddetli yağışların soğutma cihazlarının kullanımını azaltmasına bağladı.

        Çin'de yılın 8 ayındaki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 7,17 trilyon kilovatsaat oldu.

        Ülkede elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.

        * Haberin görseli Shuterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çin
        #elektrik
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Gerçek mi, bilim kurgu mu?
        Gerçek mi, bilim kurgu mu?
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Böcek ilacından ölüme 12 yıl
        Böcek ilacından ölüme 12 yıl
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı
        2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı
        Fenerbahçe moral peşinde!
        Fenerbahçe moral peşinde!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı
        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi
        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi