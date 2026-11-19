Chery'nin alt markası Jetour'dan Brezilya'da üretim kararı
Çinli otomobil üreticisi Jetour, Brezilya'daki faaliyetlerini genişletmek için yaklaşık 69 milyon dolarlık yeni yatırım yapacağını açıkladı. Chery Grubu bünyesindeki şirket, 2027 yılında T1 ve T2 SUV modellerinin yerel üretimine başlamayı planlıyor
Çinli arazi aracı üreticisi Jetour, Latin Amerika'daki büyüme stratejisi kapsamında Brezilya'da otomobil üretimine başlamaya hazırlanıyor.
Chery Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirket, 2027 yılında yerel üretime geçmek amacıyla 68.6 milyon dolar tutarında yeni yatırım yapacağını duyurdu.
Bu yıl Brezilya pazarına giren Jetour'un üretimine başlayacağı ilk modeller T1 ve T2 SUV'lar olacak. Yeni yatırım, şirketin daha önce açıkladığı aynı tutardaki yatırım planına ek olarak gerçekleştirilecek.
Jetour, Brezilya pazarında bugüne kadar 8 binden fazla araç sattığını ve ülkede altı farklı modelini satışa sunduğunu açıkladı.
ÜRETİM 2027 YILINDA BAŞLAYACAK
Jetour, Brezilya'da üretim yapacağı tesisin konumuna ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı.
Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre şirket, yerel üretim konusunda Rio de Janeiro eyalet yönetimiyle anlaşmaya vardı.
Brezilya pazarındaki faaliyetlerini bu yıl başlatan Jetour, ülkede bugüne kadar 8 binden fazla araç sattığını ve altı farklı modelini satışa sunduğunu açıkladı.
Şirket, yeni yatırımıyla Brezilya'daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.
ÇİNLİLERİN BREZİLYA'DAKİ PAYI YÜZDE 23'E YAKLAŞTI
Çinli otomobil üreticileri, Brezilya pazarındaki ağırlıklarını artırmaya devam ediyor.
Brezilya Otomobil Bayileri Federasyonu verilerine göre, Çinli markaların otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki payı Ekim 2026'da yüzde 22.9'a ulaştı.
Geçen yılın aynı ayında yüzde 10.5 olan pazar payı, böylece bir yılda iki kattan fazla arttı. Ekim ayında 58 bin 143 araç satan Çinli markalar arasında 24 bin 114 adetle BYD ilk sırada yer aldı. BYD'yi GWM ve Chery izledi.
Chery Grubu, Brezilya'da CAOA Chery ortaklığı üzerinden Anápolis fabrikasında üretim gerçekleştirirken, Jacareí tesisindeki faaliyetler 2022'den bu yana durmuş durumda.
Jetour'un 2027'de başlamayı planladığı yerel üretim ise Çinli markaların ülkedeki yatırımlarını genişletme sürecinin yeni adımlarından biri olacak.