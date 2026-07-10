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        Haberler Ekonomi Emlak DAP'tan yeni finansman modeli

        DAP'tan yeni finansman modeli

        DAP Gayrimenkul Geliştirme, satışa çıkardığı Ataşehir 173 için yeni bir finansman modeli duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        DAP'tan yeni finansman modeli

        DAP Gayrimenkul Geliştirme, satışa çıkardığı yeni projesi Ataşehir 173 için Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi aracılığıyla oluşturulan finansman modelini duyurdu. DAP Yapı, bu finansman modelinin tüm projeleri için uygulamaya başladı.

        Ataşehir 173’te, minimum yüzde 40 peşinatla alım yapılabiliyor. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi tarafından sağlanan ödeme planında kalan tutar iki eşit parçaya bölünüyor; ilk yarısı 30 ay, ikinci yarısı ise 60 ay boyunca vade farkı olmadan ödenebiliyor.

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