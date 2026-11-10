DESA'dan 305 milyon TL net kâr

DESA, 2026 yılının dokuz aylık finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre firma, 2026 yılının ilk dokuz ayında konsolide satış gelirlerini 3,65 milyar TL seviyesinde tutarak, 305 milyon TL net kâra ulaştı. DESA, piyasadaki rakiplerinden pozitif ayrıştığı güçlü net nakit pozisyonunu 1,81 milyar TL seviyesinde korudu.

MAĞAZA AĞINDA GENİŞLEME VE İHRACATTA GÜÇLÜ BÜYÜME İVMESİ

Perakende ağını nitelikli ve stratejik lokasyonlarla güçlendirmeye devam eden DESA, toplam mağaza sayısını 112’ye ulaştırdı. DESA, önümüzdeki dönemde özellikle yurt dışı pazarlarda franchise modeliyle şubeleşmeyi artırarak küresel ölçekteki ayak izini ve pazardaki varlığını daha da genişletmeyi hedefliyor.

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Küresel lüks tüketim ve perakende pazarındaki zorlu konjonktüre rağmen DESA, uluslararası pazarlardaki etkinliğini ve katma değerli üretim gücünü artırmayı sürdürdü. DESA, 2025 yılının ilk dokuz ayına göre USD bazında gerçekleşen konsolide ihracatını, %16,8 oranında artırdı. Özellikle 2026 yılının 3. çeyreğinde belirgin bir ivme kazanan ihracat satışları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33,4 oranında artış sağladı.

FAVÖK’TE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BELİRGİN TOPARLANMA

DESA, yılın ilk 9 ayında brüt kâr marjını %56,3’ten %57’ye yükselterek fiyatlama gücünü korudu. 2026’nın ilk dokuz ayında 919 milyon TL FAVÖK ve %25,2 FAVÖK marjı elde etti. Yılın ilk yarısında maliyet enflasyonu, kur gelişmeleri, kira giderleri ve personel prim ödemeleri FAVÖK üzerinde baskı oluştururken, 3. çeyrekte operasyonel kârlılıkta toparlanma belirginleşti: çeyreklik FAVÖK marjı ikinci çeyrekteki %20,5’ten %26,6’ya yükseldi.

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SAMSONITE JV’DEN GELEN KATKI %61 ARTTI

DESA’nın özkaynak yöntemiyle finansal sonuçlarına yansıttığı Samsonite JV’den elde edilen kâr katkısı, 2026 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %61 artış göstererek 19,3 milyon TL’ye ulaştı. Bu güçlü performans, şirketin stratejik ortaklıklarından elde ettiği finansal katkının artarak devam ettiğini ortaya koydu.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE STRATEJİK YATIRIM: NUERA A.Ş. KURULDU

Sürdürülebilirlik ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarını yeni bir safhaya taşıyan DESA, yeni nesil biyomateryallerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığı olan "Nuera Sürdürülebilir Biyofabrikasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı şirketinin kuruluş işlemlerini 11 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tamamladı. Dönem sonrasında ise yeni nesil materyal teknolojilerine yönelik lisans sözleşmesi imza süreci başarıyla tamamlandı.

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Bu kapsamda DESA, GOZEN tarafından bakteriyel selüloz fermantasyonu teknolojisiyle geliştirilen LUNAFORM™ adlı yeni nesil biyomalzemenin üretimi ve ticarileştirilmesine odaklanarak, köklü deri işçiliği ve üretim deneyimini yenilikçi malzeme teknolojileriyle buluşturmayı hedefliyor.

115 MİLYON TL TEMETTÜ

DESA Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, 2025 yılı net dağıtılabilir kârından ödenecek net 115 milyon TL temettü ödemesinin 35 milyon TL ve 40 milyon TL tutarındaki ilk iki taksiti ödendi; net 40 milyon TL olan üçüncü taksit ise 30 Kasım 2026’da ödenecek.

“İHRACATTAKİ İVME VE GÜÇLÜ BİLANÇOMUZLA KÜRESEL BÜYÜMEYE ODAKLANIYORUZ”

Elde edilen sonuçları değerlendiren DESA CEO’su Burak Çelet, şunları söyledi:

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“Maliyet enflasyonunun ve kur gelişmelerinin kârlılık üzerinde baskı oluşturduğu zorlu bir dönemde, disiplinli finansal yönetimimiz ve güçlü nakit pozisyonumuz sayesinde 2026 yılının ilk dokuz ayını 305 milyon TL net kâr ile tamamladık. Üçüncü çeyrekte operasyonel seviyede ikinci çeyreğe göre belirgin toparlanma FAVÖK marjımıza yansımıştır. İhracatımızı dolar bazında üçüncü çeyrekte %33,4 artırmamız İtalya’daki üretim tesisimizle birlikte küresel lüks markalar nezdindeki rekabet gücümüzün açık bir göstergesidir.

Artan ihracat siparişlerine yönelik üretim hazırlıklarımızı sürdürürken, yurt içinde 112 mağazaya ulaşan perakende ağımızı yurt dışında franchise modeliyle genişletmeyi hedefliyoruz.

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Kuruluşunu tamamladığımız bağlı ortaklığımız Nuera ile Gözen arasında lisans sözleşmesinin imzalanmasıyla biyomateryal alanında sektörümüzde öncü bir adımı somut bir aşamaya taşıdık. Güçlü bilançomuzdan aldığımız güvenle operasyonel verimliliğimizi korurken, yatırımcılarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”