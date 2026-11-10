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        Haberler Ekonomi Enerji DHMİ, havalimanı karbon akreditasyonunda Avrupa lideri

        DHMİ, havalimanı karbon akreditasyonunda Avrupa lideri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında, DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanımız farklı seviyelerde sertifikalandırılmıştır. DHMİ, Avrupa'da en fazla karbon akreditasyonu sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaşmıştır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 13:25 Güncelleme:
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        DHMİ, havalimanı karbon akreditasyonunda Avrupa lideri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’da COP31 kapsamında düzenlenen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Ödül Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi vesilesiyle havacılık sektörünün sürdürülebilir geleceğini değerlendirmek bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        “İNSANLIĞIN KADERİNİ YENİDEN YAZDIĞIMIZ BİR EŞİKTEYİZ”

        Uraloğlu, bugün tüm dünyayı ilgilendiren temel sorunların başında küresel ölçekteki iklim değişikliğinin geldiğini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “İklim değişikliği, günlük yaşantımızı derinden etkilerken aynı zamanda can kayıplarına ve olumsuz ekonomik sonuçlara yol açmaktadır. İnsanlığın kaderini yeniden yazdığımız bir eşikteyiz. Bu eşik ya insanlığın en büyük başarısızlığına ya da en büyük dönüşümüne açılacak. Ya bu krizi görmezden gelerek en büyük başarısızlığı yaşayacağız ya da enerji üretiminden sanayiye, tarımdan kentleşmeye ve özellikle ulaşım sektöründen lojistik altyapıya kadar tüm alanlarda köklü bir dönüşümle en büyük başarıyı inşa edeceğiz.”

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        “ALTYAPI YATIRIMLARIMIZDAN HAVA SEYRÜSEFER HİZMETLERİMİZE KADAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

        Havacılığın, küresel ekonominin büyümesinde, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde ve toplumların birbirine yakınlaşmasında stratejik bir role sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Ancak bu sektörün büyümesini sürdürürken çevresel etkilerini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Havacılık sektörümüzün büyümesini çevresel sorumlulukla birlikte ele alıyor; altyapı yatırımlarımızdan hava seyrüsefer hizmetlerimize kadar geniş bir alanda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüyoruz.”

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        “DHMİ, AVRUPA’DA EN FAZLA ACA SERTİFİKASINA SAHİP HAVALİMANI İŞLETMECİSİ KONUMUNA ULAŞMIŞTIR”

        Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Karbonsuz Havalimanı Projesi’nin, bu yaklaşımın havacılık sektöründeki somut örneklerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

        “Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı, havalimanlarının karbon yönetimi ve emisyon azaltım çalışmalarını uluslararası ölçekte belgelendiren önemli bir programdır. Bu program kapsamında, DHMİ tarafından işletilen 45 havalimanımız farklı seviyelerde sertifikalandırılmıştır. Bu sonuçla DHMİ, Avrupa’da en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaşmıştır. Ülkemizdeki diğer havalimanı işletmecilerinin de katılımıyla sertifikalı havalimanı sayımız 53’e yükselmiştir. Ülkemiz; karbonsuz Havalimanı Sertifikasına sahip bu 53 havalimanıyla bu kapsamda ABD’den sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumundadır.”

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        ÜÇLÜ PİST OPERASYONLARI UÇUŞ MESAFESİNDE YÜZDE 25 İYİLEŞME SAĞLADI

        DHMİ’nin bu başarısının yanı sıra Antalya Havalimanı’nın “Seviye 4+” ve İstanbul Havalimanı’nın “seviye 4” sertifikasyonlarının da takdim edilecek olmasını ayrıca anlamlı bulduğunu belirten Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz üçlü pist uçuş operasyonu da bu kapsamda önemli bir başarı olarak öne çıkmaktadır. Avrupa’da ilk, dünyada ise ABD’den sonra eş zamanlı üç uçak iniş-kalkış operasyonu, uçuş mesafesinde yüzde 25 iyileşme, kısa taksi süreleri ve yıllık 50 bin tondan fazla karbon salınımını azaltmış oluyoruz.” diye konuştu.

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        4. PİST İLE 591 TON YAKIT TASARRUFU

        18 Eylül’de hizmete açılan 4. ana pistin de kısa sürede hava trafiğine ciddi bir esneklik kazandırdığını ve özellikle doğu yönlü kalkışlarda önemli bir alternatif oluşturduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Yeni pistten gerçekleştirilen operasyonlarla yaklaşık 591 ton yakıt tasarrufu ve 1.867 ton karbon emisyonu azaltımını gerçekleştirdik. Bu başarılar, ülkemizin sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğinde uluslararası standartları esas alan yaklaşımının ve kararlılığın göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

        Havalimanlarının karbon ayak izini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarından bahseden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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        “Bugüne kadar Erzincan, Sivas, Gaziantep, Van, Muğla havalimanlarımızda toplam 3,7 megavatlık güneş enerjisini hayata geçirdik. Esenboğa Havalimanı'mız ve Hava Trafik Kontrol Merkezimiz başta olmak üzere yeni yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yine elektrikli araç kullanımı noktasında havalimanlarımızı da bu kategoriye ilave ettik ve elektrikli araçları follow-me aracı olarak veya hizmet aracı olarak kullanıyoruz. Yine LED aydınlatma noktasında enerji tasarrufunu hayata geçirdik. Tüm havalimanlarında sıfır atık belgesi standartlarını yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz.”

        Bakan Uraloğlu, “İklim değişikliğine uyum çalışmalarımız önemli bir boyut oluşturuyor. Bu kapsamda TÜBİTAK-MAM iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında havalimanlarımızın iklim değişikliğinden etkilenebilirliği analizini yapıyor, riskleri belirliyor ve gerekli azaltım ve uyum tedbirlerini geliştiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

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        Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini hava seyrüsefer hizmetleriyle de hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        “Biz esasında Türkiye'de serbest rota uygulamasını da hayata geçirdik ve bunu biraz daha da geliştirmeye gayret ediyoruz. Uygulamayı 2027 yaz dönemi öncesinde 24 saat esasına da taşımayı hedefliyoruz. Böylece daha az yakıt ve daha az karbon üretimini salınımını sağlamış olacağız. Bu noktada da ACI ile yürüttüğümüz iş birliğini daha da ileriye getireceğiz. Beraberce yolumuza inşallah devam edeceğiz.”

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