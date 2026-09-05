DOA ile 205 milyon ambalaj toplandı

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Atmıyoruz. Topluyor, dönüştürüyor, ekonomiye de katkı sağlıyor. DOA ile 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır Atık gibi DOA bilinci de dalga dalgalanmaya devam edecek." tasarruf kullanıldı.

Kurum'un paylaştığına göre, Türkiye genelinde 1 Temmuz ulusal entegrasyon süreciyle başlayan DOA sistemiyle 5 Eylül'e kadar 205 milyon 709 bin 303 DOA logolu PET, alüminyum ve cam sıvı ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı.

AMBALAJ BAŞINA 1 LİRA TEŞVİK BEDELİ ÖDENİYOR

En çok ambalajın içeriği il, 46 milyon 678 bin 972 ambalajla Antalya oldu. Bunu 38 milyon 675 bin 928'le İstanbul, 24 milyon 339 bin 288'le İzmir, 18 milyon 723 bin 778'le Adana ve 16 milyon 712 bin 516'yla Ankara takip etti.

REKLAM

Çevre, Şehircilik ve İklim Düzenleme Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından sağlanan DOA sistemiyle artık içecek ambalajları çöp yerine DOA makinelerine atılıyor ve bu sayede geri dönüşümle ülke ekonomisine ham madde katkısı sağlanıyor.

Plastiklerin doğaya karışmasını da engelliyor bu kadınlarına ise ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar liralık ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkının sağlanması hedefleniyor.