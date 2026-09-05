Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.012,42 %0,57
        DOLAR 48,4380 %0,17
        EURO 56,2533 %-0,21
        GRAM ALTIN 6.898,85 %-0,74
        BITCOIN 79.775,00 %0,05
        FAİZ 39,57 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 103,13 %-0,93
        GBP/TRY 65,4792 %-0,14
        EUR/USD 1,1614 %-0,10
        BRENT PETROL 94,54 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 11.279,62 %-0,74
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DOA ile 205 milyon ambalaj toplandı

        DOA ile 205 milyon ambalaj toplandı

        Türkiye genelinde DOA sistemiyle 5 Eylül'e kadar 205 milyon 709 bin 303 PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaşırken, ambalaj başına 1 lira teşvik ödeniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 17:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DOA ile 200 milyondan fazla ambalaj toplandı

        Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Atmıyoruz. Topluyor, dönüştürüyor, ekonomiye de katkı sağlıyor. DOA ile 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır Atık gibi DOA bilinci de dalga dalgalanmaya devam edecek." tasarruf kullanıldı.

        Kurum'un paylaştığına göre, Türkiye genelinde 1 Temmuz ulusal entegrasyon süreciyle başlayan DOA sistemiyle 5 Eylül'e kadar 205 milyon 709 bin 303 DOA logolu PET, alüminyum ve cam sıvı ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı.

        AMBALAJ BAŞINA 1 LİRA TEŞVİK BEDELİ ÖDENİYOR

        En çok ambalajın içeriği il, 46 milyon 678 bin 972 ambalajla Antalya oldu. Bunu 38 milyon 675 bin 928'le İstanbul, 24 milyon 339 bin 288'le İzmir, 18 milyon 723 bin 778'le Adana ve 16 milyon 712 bin 516'yla Ankara takip etti.

        REKLAM

        Çevre, Şehircilik ve İklim Düzenleme Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından sağlanan DOA sistemiyle artık içecek ambalajları çöp yerine DOA makinelerine atılıyor ve bu sayede geri dönüşümle ülke ekonomisine ham madde katkısı sağlanıyor.

        Plastiklerin doğaya karışmasını da engelliyor bu kadınlarına ise ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar liralık ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkının sağlanması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #doa
        #geri dönüşüm
        #pet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri
        İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Estetik operasyonu kâbusla son buldu!
        Estetik operasyonu kâbusla son buldu!
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Zeynep'in katledildiği 'vahşet evi'nde yeni isimler saptandı!
        Zeynep'in katledildiği 'vahşet evi'nde yeni isimler saptandı!