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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 485 milyon dolarlık finansman

        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 485 milyon dolarlık finansman

        Dünya Bankası, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli imalatçıların dijital teknolojileri benimsemelerini destekleyerek verimliliklerini, rekabet güçlerini, pazarlara erişimlerini ve iş kalitesini artırmak, aynı zamanda imalat sanayi değer zincirlerini güçlendirmek amacıyla 485 milyon ABD doları tutarında bir projeyi onayladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 485 milyon dolarlık finansman

        Sanayinin Teknoloji ile Dönüşümü Projesi (TransformIndustry), hükümetin Dijital Dönüşüm Programı ve Yeşil Dönüşüm Programı'na katılan ihracat odaklı imalat şirketlerine teknik destek ve uzun vadeli finansman sağlayacak. Proje, şirketlerin yatırıma hazır dönüşüm planları geliştirmelerine ve verimliliği artıran, iklim dostu yatırımları hayata geçirmelerine yardımcı olacak.

        Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret açıklamasında "Türkiye'nin gelecekteki rekabet gücü, yenilikçiliği, dijitalleşmeyi ve sürdürülebilir sanayi büyümesini benimseme kapasitesine bağlıdır" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Bu proje, başta KOBİ'ler olmak üzere imalat şirketlerinin verimliliği artıran, ihracatta rekabet gücünü geliştiren, iklim dayanıklılığını destekleyen ve daha iyi işler yaratan teknolojilere yatırım yapmalarına yardımcı olacak. Teknik desteği uzun vadeli finansmana erişimle bir araya getiren proje, Türkiye'nin daha yenilikçi, dayanıklı ve küresel ölçekte rekabetçi bir ekonomi oluşturma hedefini destekleyecektir."

        İmalat sanayi Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olmakla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), faaliyetlerini geliştirmek ve hızla değişen küresel pazarlarda rekabet güçlerini korumak için ihtiyaç duydukları finansmana erişimde güçlüklerle karşılaşabiliyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, karbon emisyonları ve tedarik zinciri izlenebilirliğine ilişkin yeni uluslararası gereklilikler, şirketler üzerinde üretim süreçlerini modernize etme ve verimliliklerini artırma yönündeki baskıyı güçlendiriyor.

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        Proje birbirini tamamlayan iki bileşeni bir araya getirmeyi hedefliyor. Birinci bileşen, şirketlerin dijital dönüşüm yol haritaları geliştirmelerine, belgelendirme süreçlerini yürütmelerine ve finanse edilebilir yatırım planları hazırlamalarına yardımcı olacak. İkinci bileşen kapsamında ise katılımcı finansal kuruluşlar aracılığıyla uzun vadeli finansman sağlanacak. Böylelikle şirketlerin yapay zekâ uygulamaları, endüstriyel otomasyon, verimlilik artırıcı iyileştirmeler, düşük karbonlu üretim teknolojileri, döngüsel ekonomi çözümleri ve dijital izlenebilirlik sistemleri gibi teknolojilere yatırım yapmaları desteklenecek.

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        Projenin, verimlilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yatırımları hızlandırmak amacıyla yaklaşık 180 milyon ABD doları tutarında özel sermayeyi harekete geçirmesi bekleniyor.

        Projenin 2032 yılına kadar yaklaşık 400 şirketin yatırıma hazır dönüşüm planları hazırlamasını desteklemesi, 280 şirkete finansman sağlaması ve 200 şirketin daha dijital veya yeşil dönüşüm hedeflerini benimsemesine yardımcı olması bekleniyor. Proje ayrıca kadınların sahip olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin katılımını teşvik edecek; bu işletmelerin yatırım hazırlıklarını ve finansmana erişimlerini geliştirmeye yönelik hedefli bilgilendirme ve destek sunacak. Projenin yaklaşık 102.000 ilave ve daha iyi ücretli iş yaratması ve iş gücünün becerilerinin geliştirilmesini desteklemesi bekleniyor.

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        Proje, Türkiye'nin daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimini ve ihracatını artırmaya yönelik ulusal hedeflerini ve uzun vadeli sanayi dönüşümünü desteklerken, sanayinin karbonsuzlaştırılmasına ve iklim dayanıklılığının güçlendirilmesine de katkıda bulunacak. Projenin Türkiye'nin iklim taahhütleri ve 2053 net sıfır emisyon hedefi ile uyumlu da ayrıca ifade edildi.

        Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türk Eximbank ve VakıfBank iş birliğiyle uygulanacak.

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        #ekonomi
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