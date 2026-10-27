Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.152,47 %0,00
        DOLAR 49,7880 %0,07
        EURO 55,5655 %-0,12
        GRAM ALTIN 6.400,00 %-0,40
        BITCOIN 79.456,00 %-0,35
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 85,33 %-1,21
        GBP/TRY 66,3936 %-0,04
        EUR/USD 1,1142 %-0,29
        BRENT PETROL 111,19 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 10.464,00 %-0,40
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ECB, enflasyon ve zayıf büyüme ikilemiyle faiz kararını verecek

        ECB, enflasyon ve zayıf büyüme ikilemiyle faiz kararını verecek

        Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkilerinin ve bölge tahvil faizlerindeki yükselişin ekonomik büyümeye yönelik risklerin oluştuğu bir ortamda para politikası kararı almaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ECB Perşembe günü faiz kararını verecek

        Avrupa'da enerji maliyetleri yükselirken büyüme görünümüne ilişkin soru işaretleri belirginleşmeye başladı. Büyümenin ivme kaybetme ihtimali, ECB'nin enflasyonla mücadele ile ekonomik aktiviteyi destekleme hedefleri arasındaki dengeyi sağlamasını zorlaştırıyor.

        Eylül ayındaki toplantısında üç temel politika faizini 25 baz puan artıran bankanın, bu toplantısında ise temkinli kalarak faizleri sabit tutması bekleniyor. Piyasa beklentileri aralık ayında ise ECB'nin faiz artırımına gidebileceği yönünde şekilleniyor.

        Bununla birlikte, Avrupa tahvil piyasalarında borçlanma maliyetlerinin yükselmesi ve Fransa'daki siyasi ve mali belirsizlikler, ilave faiz artışlarının ekonomik büyüme üzerindeki olası etkilerini gündeme taşıyor.

        Öte yandan Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, bu yılın eylül ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,8'e çıktı. Ayrıca Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti. Bölgenin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verisi ise cuma günü açıklanacak.

        "Enflasyon hala çok yüksek seviyelerde"

        ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon hala çok yüksek seviyelerde ve gelecek aylarda bir miktar daha hızlanabilir." dedi.

        Aynı zamanda, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın "Büyüme dayanıklılığını korusa da son toplantımızdan bu yana uzun vadeli faiz oranları belirgin bir şekilde yükseldi. Bu durum, büyümeyi yavaşlatacak ve eylül ayındaki tahminimizde öngörülenden daha fazla ölçüde faizlerin enflasyona yansımasını azaltacaktır" ifadelerini kullandığını söyleyen Houte, buna ek olarak Fransa'da son dönemde yaşanan karışıklıkların Fransa, Belçika ve İtalya gibi ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olan ülkeler arasındaki tahvil faiz farklarının açılmasına neden olduğunu dile getirdi.

        Houte, ECB'nin bu ay faiz artırımına gitmeyeceği, kurumun ekonomik gelişmeleri daha iyi değerlendirebilmek için aralık ayına kadar bekleyeceği öngörüsünde bulundu.

        Ayrıca aralık ayında bankanın yeni ekonomik tahminleri de yayımlayacağını dile getiren Houte, şu değerlendirmeleri yaptı:

        "ECB'nin bir kez daha faiz artırımına gitme ihtimali göz ardı edilmese de bu yönde bir adımın bu ay atılması beklenmiyor. Tahvil piyasalarındaki çalkantıların devam etmesi halinde ECB, niceliksel sıkılaştırma sürecine geçici olarak ara vermeyi ve portföyündeki vadesi dolan tahvillerden elde edilen tutarları esnek bir şekilde yeniden yatırıma yönlendirmeyi değerlendirebilir. Böyle bir adım, tahvil piyasalarına olumlu bir mesaj verebilir."

        "ECB'nin faiz artırımlarını hızlandırmak için bir nedeni yok"

        Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen, ECB'nin faiz artırımlarını hızlandırmak için bir nedeni olmadığını kaydetti.

        Enflasyonun ECB'nin öncelikli endişesi olmaya devam etse de mevcut koşulların acil bir faiz artırımını gerektirmediğini ifade eden Geffen, "Fransa tahvil piyasalarındaki çalkantıların da etkisiyle finansal koşullar bir miktar sıkılaştı. Bu durum, ECB'nin basın toplantısında daha güvercin bir ton benimsemesine yol açabilir." ifadesini kullandı.

        Ülkeler arasındaki tahvil faiz farklarının, müdahaleyi gerektirecek düzeyde olmadığını vurgulayan Geffen, Lagarde'ın tahvil piyasasındaki risklerin olası yayılma riskini sınırlamak için ECB'nin kullanabileceği araçları hatırlatabileceğini belirtti.

        Geffen, "ECB, zorunlu karşılık oranının artırılmasını gündeme alabilir ancak piyasalarda son dönemde yaşanan çalkantılar, ECB Yönetim Konseyi'ni böyle bir değişiklik yapmaktan alıkoyabilir." dedi.

        "Faizler uzun süre sabit kalmayacak"

        Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise enerji fiyatlarındaki sert yükseliş ve Fransa kaynaklı artan risklerin ECB üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

        Aynı anda iki farklı şokla karşı karşıya kalan ECB’nin faizleri sabit tutmasının beklendiğini ifade eden Schmieding, faizlerin uzun süre sabit kalmayacağı öngörüsünde bulundu.

        Schmieding, şu değerlendirmeleri yaptı:

        "ECB, yükselen enerji fiyatlarına karşılık haziran ve eylül aylarında politika faizini 25’er baz puan artırarak halihazırda iki kez harekete geçti. Eylül ayında manşet enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,8’e yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşması, bankanın yakın zamanda yeniden faiz artırımına gidebileceğine işaret ediyor. Bu çerçevede ECB’nin 29 Ekim’de faizleri sabit bıraktıktan sonra, büyüme ve enflasyona ilişkin yeni uzman projeksiyonlarını açıklayacağı 17 Aralık toplantısında bir kez daha faiz artırması en olası senaryo olarak değerlendiriliyor. Fransa kaynaklı finansal riskler ön plana çıksa da ECB'nin bilanço küçültme hızında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz."

        • Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
        ÖNERİLEN VİDEO

        192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para kazanacağız"

        İstanbul'da, canlı bahis sistemindeki verileri 7 saniye geciktirerek bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen veri analistinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. "Fena para yapcaz", "Oynarsan paranın içinden geçeriz" ve "Ben yönetiyorum sistemi şu an" mesajlarını gönderen Orhan B...
        #ecb
        #faiz kararı
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"