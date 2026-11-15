Emlak Katılım'dan 9 ayda 13 milyar lira net kâr
Emlak Katılım, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 13 milyar lira net kâr elde etti.
Giriş: 15 Kasım 2026 - 11:53 Güncelleme:
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, 2026 Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Reel sektörün finansmana erişimini destekleyen banka, kaynaklarını etkin şekilde yöneterek bilanço yapısını güçlendirdi ve istikrarlı büyüme çizgisini korudu.
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla ülke ekonomisine 403 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını yüzde 25 oranında artırarak 13 milyar liraya çıkardı.
Aktif büyüklüğünü 502 milyar liraya ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını 346 milyar liraya yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi yüzde 63 düzeyinde gerçekleşti.
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Banka, 2026 yılı üçüncü çeyreğinde özkaynak kârlılığını yüzde 45,06 seviyesinde tamamladı.
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