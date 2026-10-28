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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erdal Bahçıvan İSO Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı

        Erdal Bahçıvan İSO Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı

        İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2026–2030 çalışma dönemi kapsamında 4 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde İSO Meclis Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yeni seçilen Meclis üyeleriyle bir araya gelen Bahçıvan, sanayici dostlarının ve çalışma arkadaşlarının ortak kanaatleri doğrultusunda aldığı bu kararı, İstanbul sanayisine karşı yıllardır taşıdığı sorumluluğun devamı olarak değerlendirdi. Bahçıvan, yeni dönemde İSO Meclisinin bütünlüğünü korumayı, kurumsal birikimini güçlendirmeyi ve İstanbul sanayisinin ortak meselelerine çözüm üretmeyi öncelikli hedefleri arasında gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        Bahçıvan İSO Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı

        İstanbul Sanayi Odasında (İSO) 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimlerinin ardından, yeni dönemde görev yapacak Meclis üyeleriyle buluşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı. İstanbul sanayisinin sahip olduğu üretim kapasitesine, köklü sanayi kültürüne ve ülke ekonomisindeki belirleyici konumuna dikkat çeken Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odasının bu büyük birikimi temsil eden en önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

        "ÖNCELİĞİMİZ MECLİSİMİZİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK"

        Adaylık kararını yeni seçilen Meclis üyeleriyle paylaşan Bahçıvan, İSO'nun kurumsal geleneğine duyduğu saygı gereği bu açıklamayı Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimlerinin tamamlanmasının ardından yapmayı tercih ettiğini belirtti. Bahçıvan, Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Yeni dönemde de Meclisimizin içindeki bütünlüğümüzü korumak ve sizlerin rızasıyla, arzusuyla, desteğiyle İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığına aday olduğumu açıklamak istiyorum."

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        Yıllar boyunca İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sanayicilerin güveni ve desteğiyle yürüttüğünü ifade eden Bahçıvan, son dönemde çalışma arkadaşları ve sanayici dostlarıyla gerçekleştirdiği istişarelerin, Meclis Başkanlığı adaylığı konusunda güçlü bir ortak kanaat oluşturduğunu belirtti.

        Bu yaklaşımı kendisine duyulan güvenin ve İstanbul sanayisine hizmet yolculuğunun devamı açısından son derece kıymetli bulduğunu ifade eden Bahçıvan, adaylığını kişisel bir makam arayışından ziyade, yıllardır üstlendiği sorumluluğun yeni bir aşaması olarak değerlendirdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince sanayicilerin sorunlarını gündeme taşımak, üretimin önündeki engellerin aşılmasına katkıda bulunmak ve İstanbul sanayisinin rekabet gücünü geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaların, yeni dönemde de güçlü bir kurumsal anlayışla devam etmesinin önemine dikkat çekti.

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        İstanbul sanayisinin finansmana erişim, yatırım, üretim maliyetleri, nitelikli iş gücü ve uluslararası rekabet gibi önemli meselelerle karşı karşıya bulunduğunu belirten Bahçıvan, bu sorunların çözümünde İSO Meclisinin ortak aklı ve kurumsal gücünün önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Yeni üyelerin katılımıyla güçlenen Meclisin, farklı sektörlerin tecrübelerini ve beklentilerini aynı zeminde buluşturmasının önemine işaret eden Bahçıvan, birlik ve beraberliğin korunmasının yeni dönemin temel önceliklerinden biri olacağını ifade etti. Yönetim Kurulu ile Meclis arasında güçlü, yapıcı ve sürekli bir iletişim kurulmasının İSO'nun kurumsal etkinliğine önemli katkılar sağlayacağını belirten Bahçıvan, üstlenmek istediği rolü şu sözlerle anlattı: "Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Meclisimiz arasında bir köprü olabilme gayretini de layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız." Bahçıvan, Meclisin yalnızca sorunların dile getirildiği bir platform değil, İstanbul sanayisinin ortak beklentilerinin somut önerilere dönüştürüldüğü, çözüm süreçlerinin takip edildiği ve farklı görüşlerin kurumsal bir bütünlük içerisinde değerlendirildiği güçlü bir istişare merkezi olmasının önemini vurguladı.

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        "SANAYİYE SAHİP ÇIKMAK TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKMAKTIR"

        Yıllardır dile getirdiği "Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır" anlayışının, İstanbul sanayisine yönelik çalışmalarının da temelini oluşturduğunu belirten Bahçıvan, sanayicinin emeğine, üretimin devamlılığına ve İstanbul'un sanayi gücünün korunmasına yönelik sorumluluğun görev ve unvanların ötesinde olduğunu ifade etti. İstanbul'un üretim kabiliyetini, teknoloji birikimini, ihracat gücünü ve sanayi kültürünü geleceğe taşımanın ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, İSO Meclisinin bu anlayışla İstanbul sanayisinin güçlü sesi olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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        Yönetim Kurulu Başkanlığı boyunca sanayicilerin güvenini, desteğini ve dostluğunu her zaman yanında hissettiğini belirten Bahçıvan, yeni dönemde de aynı dayanışma ve karşılıklı güven anlayışıyla çalışmayı arzu ettiğini ifade etti. Bahçıvan, yeni Meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmada konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu desteğiniz için, bu kıymetli takdirleriniz için ve geçmiş dönemlerdeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimde her zaman yanımda hissettiğim o sıcak dostluğunuz için hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum." İstanbul Sanayi Odasının 2026–2030 çalışma döneminde görev yapacak Meclis Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin belirleneceği seçimler, 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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