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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 20 yılda yolcu sayısı 232 milyonu aştı

        20 yılda yolcu sayısı 232 milyonu aştı

        TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki 20. yılını törenle kutladı. 2006'dan bu yana 232,8 milyon yolcuya ve yaklaşık 1,7 milyon uçuşa hizmet veren Esenboğa'nın uçuş ağı, 35 ülkede 91 destinasyona ulaştı. Altyapısı, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası başarılarıyla öne çıkan havalimanının işletme hakkı 2050'ye kadar TAV Havalimanları'nda bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        20 yılda yolcu sayısı 232 milyonu aştı

        TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki 20. yılını düzenlenen törenle kutladı.

        Törene Havalimanı Mülki İdare Amiri Cem Afşin Akbay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, TAV Ankara Genel Müdürü Nuray Demirer, havalimanı protokolü ve çalışanlar katıldı.

        TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “Ankara Esenboğa, iç ve dış hatları aynı çatı altında buluşturan terminali, modern mimarisi, sürdürülebilirlik ve yolcu memnuniyetinde sahip olduğu yüksek standartlarla Cumhuriyetimizin kazanımlarını yansıtan havalimanı haline geldi. 20 yılda 233 milyon yolcu ağırlayan Esenboğa bugün 35 ülkede 91 destinasyona bağlantı sunarak yalnızca Ankara’yı değil tüm Anadolu’yu dünyaya bağlıyor. Son üç yılda toplam 230 milyon avro yatırımla, şehrin simgelerinden biri olacak yeni trafik kontrol kulesini, üçüncü pisti ve bağlantılı yatırımları da tamamladık ve Esenboğa’nın uzun vadeli büyümesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yol göstericiliğinde DHMİ, SHGM başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımızın, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın ortak çabasıyla gerçekleşen bu başarı için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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        Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yolcu trafiği 2006’da 4,5 milyonken 2025’te 14 milyona ulaştı.

        2026’nın ilk sekiz ayında dış hat trafiği yüzde 12, iç hat trafiği de yüzde 7 artış gösterdi. Bu verilerle Esenboğa, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) istatistiklerine göre Avrupa’da en hızlı büyüyen ilk beş havalimanı arasında yer aldı.

        Esenboğa’dan toplam 18 havayolu uçuş gerçekleştiriyor. AJet Esenboğa’yı ana operasyon üslerinden biri olarak kullanıyor.

        2050'YE KADAR İŞLETECEK

        Ankara Esenboğa Havalimanı’nın tarihi 1955’e kadar geri gidiyor. 2004’te gerçekleştirilen yap-işlet-devret ihalesini TAV Havalimanları kazandı. 182 bin metrekare kapalı alana sahip olan yeni terminal 2006’da hizmete girdi.

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        2022’de yapılan ihaleyi de TAV Havalimanları kazanarak işletme süresini Mayıs 2050’ye uzattı. Bu ihale kapsamında yeni trafik kontrol kulesi ve üçüncü pisti de içeren ilk faz yatırımlar Ocak 2026’da hizmete girdi. TAV Havalimanları, yeni işletme döneminde terminalde de dijitalleşme, yolcu deneyimi ve operasyonel verimlilik odaklı bir dizi projeyi hayata geçirdi. Havalimanının elektrik tüketiminin yüzde 20’sini karşılayacak güneş enerjisi yatırımı da 2027’de devreye girecek.

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        #TAV
        #esenboğa havalimanı
        #ankara
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