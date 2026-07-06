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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde güven yükseldi

        Euro Bölgesi'nde güven yükseldi

        Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi temmuzda beklentilerin üzerinde artarak üst üste üçüncü ay yükseldi. Veriler, yatırımcıların hem mevcut duruma hem de gelecek döneme ilişkin beklentilerinde iyileşmeye işaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Euro Bölgesi'nde güven yükseldi

        Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, temmuz ayında yükselişini sürdürerek art arda üçüncü ayında artış kaydetti.

        Piyasalara yönelik araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, temmuz ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

        974 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, haziran ayında eksi 13,4 puan olan endeks, temmuzda 10,3 puanlık artışla eksi 3,1 puana yükseldi.

        Piyasa beklentisi, endeksin bu ay eksi 3,4 puan seviyesine geleceği yönündeydi.

        Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi eksi 6,5 puandan 9,3 puana, Mevcut Durum Endeksi ise eksi 20 puandan eksi 14,8 puana çıktı.

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        KÜRESEL TOPARLANMA HIZ KAZANIYOR

        Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının temmuzda Avro Bölgesi ekonomisine yönelik daha iyimser olduğunu vurguladı.

        Hussy, "Euro Bölgesi'nde ekonomik görünüm belirgin şekilde aydınlanıyor. Özellikle Almanya, son dönemde alınan politika kararlarının güven tazelemesi ve moralleri ciddi şekilde yükseltmesiyle bölge ekonomisine rüzgar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Küresel ölçekte de geniş tabanlı bir toparlanmanın göze çarptığına dikkati çeken Hussy, tüm ekonomik bölgelerin büyüme kaydettiğini, daha önce küresel büyümenin önünde "fren" vazifesi gören Euro Bölgesi ve Almanya'nın da artık bu iyileşmeye katkıda bulunduğunu ifade etti.

        Hussy, bu durumun dinamik bir küresel ekonomik toparlanmanın işareti olduğunu aktardı.

        Sentix endeksi, Ortadoğu'da yaşanan İran merkezli çatışmaların ardından üst üste iki ay boyunca sert düşüşler kaydetmişti. Temmuz ayında ise hem mevcut durum değerlendirmelerinde hem de geleceğe yönelik beklentilerde gözle görülür bir toparlanma yaşanması dikkati çekti.

        Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hükümet ortağı olan koalisyon partileri, durgun seyreden ekonomiyi canlandırmak ve ülkenin küresel ekonomik konumunu uzun vadede güçlendirmek amacıyla 30'dan fazla maddeden oluşan geniş kapsamlı ekonomik paketi hayata geçirmeyi planlıyor.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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