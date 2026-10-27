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        Haberler Ekonomi Otomobil Norveç yollarında Türk imzası büyüyor

        Norveç yollarında Türk imzası büyüyor

        Europcar Mobility Group'un Türkiye temsilciliğini yürüten FDN Grubu, Norveç'teki büyümesini sürdürüyor. Bergen, Evenes ve Tromsø'da bir ay içinde üç yeni ofis açan şirket, yıl sonuna kadar iki noktada daha faaliyete geçmeyi planlıyor. FDN Grubu, 2027 yılında Norveç genelinde 16 şehirde 20 ofise ulaşmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Norveç'te Türk imzası büyüyor

        Europcar Mobility Group'un Türkiye temsilciliğini 2002 yılından bu yana yürüten Faz Oto Kiralama A.Ş.'yi bünyesinde bulunduran FDN Grubu, Norveç'teki faaliyetlerini genişletiyor.

        Ekim 2025'te Europcar Norveç'in franchise haklarını devralan grup, ülkedeki büyüme stratejisi kapsamında bir ay içerisinde üç yeni ofis açtı.

        Norveç'teki genişleme hamlesinin ilk adımı, ülkenin önemli ticaret ve turizm merkezlerinden Bergen'de atıldı. Şirket, bölgedeki mobilite talebine yanıt vermek amacıyla açtığı bu ofisin ardından Evenes'te de hizmet vermeye başladı.

        FDN Grubu, üçüncü ofisini ise uluslararası turizm, havacılık ve bölgesel ulaşım açısından önemli bir merkez olan Tromsø'da faaliyete geçirdi.

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        Böylece Europcar Norveç, bir ay içerisinde üç yeni noktada daha müşterilerine doğrudan hizmet sunmaya başladı.

        HEDEF 2027'DE 20 OFİSE ULAŞMAK

        Norveç'teki hizmet ağını genişletmeyi sürdüren FDN Grubu, yıl sonuna kadar Stavanger ve Oslo Downtown ofislerini de açmayı planlıyor.

        FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Norveç'teki büyüme hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Europcar Norveç'in franchise haklarını devralmamızın ardından geçen 1 yıllık süreçte hizmet ağımızı genişletirken, farklı bölgelerdeki mobilite ihtiyacına daha yakından yanıt vermeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar Stavanger ve Oslo Downtown ofislerini açmayı, 2027'de ise Europcar'ı 16 şehirde toplam 20 ofisle temsil etmeyi hedefliyoruz. Amacımız, güçlü operasyonel altyapımızı yeni lokasyonlara taşıyarak Norveç'te daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak" dedi.

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