İran'da sürpriz zirve: Mekke İttifakı Tahran'da. İran'dan açıklama: 4 ülke işbirliği yapmalı. Mekke İttifakı genişliyor mu? İran Mekke İttifakı'na mı katılıyor? Mekke İttifakı Tahran'da buluştu: Mesaj ne? Mekke İttifakı nasıl genişliyor? Bölgede yeni ittifaklar nasıl oluşuyor? Türkiye-Mekke İttifakı... Daha Fazla Göster

İran'da sürpriz zirve: Mekke İttifakı Tahran'da. İran'dan açıklama: 4 ülke işbirliği yapmalı. Mekke İttifakı genişliyor mu? İran Mekke İttifakı'na mı katılıyor? Mekke İttifakı Tahran'da buluştu: Mesaj ne? Mekke İttifakı nasıl genişliyor? Bölgede yeni ittifaklar nasıl oluşuyor? Türkiye-Mekke İttifakı nasıl güçleniyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Gazeteci Gaffar Yakınca, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtladı. Daha Az Göster