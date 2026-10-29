Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.165,44 %0,13
        DOLAR 49,8374 %0,04
        EURO 55,6473 %0,12
        GRAM ALTIN 6.455,62 %-0,96
        BITCOIN 79.950,00 %-1,61
        FAİZ 39,50 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 84,73 %-2,08
        GBP/TRY 66,5090 %0,13
        EUR/USD 1,1142 %-0,11
        BRENT PETROL 110,18 %-0,17
        ÇEYREK ALTIN 10.554,94 %-0,96
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch: ABD'deki mali baskılar, ara seçim sonucundan bağımsız olarak sürecek

        Fitch: ABD'deki mali baskılar, ara seçim sonucundan bağımsız olarak sürecek

        Fitch, ABD'de ara seçimlerin ardından Kongre'de yaşanabilecek siyasi değişimin bütçe görüşmelerini zorlaştırabileceğini ve hükümetin kapanması riskini artırabileceğini belirterek, ülkenin yüksek bütçe açığı ve artan borç yüküne dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fitch'ten ABD'nin borç yükü için uyarı

        Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de yaklaşan ara seçimlerin ardından Kongre'nin bir veya her iki kanadının Demokratların kontrolüne geçmesinin, borç limiti ve bütçe ödenekleri konusunda riskli bir politika izlenmesi olasılığını artıracağı belirtildi.

        Bunun halihazırda yüksek seviyede olan mali açığa daha fazla baskı getirebileceği vurgulanan açıklamada, "Seçim sonucu ne olursa olsun, ABD'nin mali kredi göstergelerini etkileyen yapısal unsurlar varlığını sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, ABD federal hükümetinin bütçe açığının 2026 mali yılında yaklaşık 2 trilyon dolara, bunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 6,1'e yükseldiği aktarıldı.

        REKLAM

        Genel hükümet bütçe açığının GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 7,5'e, 2027'de yüzde 7,6'ya yükselmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu oranların, "AA" kredi notu kategorisindeki ülkeler arasında en yüksek seviye olacağı ifade edildi.

        Açıklamada, mevcut politikaların sürmesi halinde genel hükümet borcunun GSYH'ye oranının 2028 sonunda yüzde 123'e, 2030'da yüzde 129'a ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

        BORÇ LİMİTİNE ULAŞILMASINA 773 MİLYAR DOLAR KALDI

        Mevcut geçici bütçenin süresinin 11 Aralık'ta sona ereceğine işaret edilen açıklamada, bu tarihte hala Cumhuriyetçilerin kontrolünde olacak Kongre'nin bunu uzatmayı kabul edebileceği ve borç limitini artırabileceği veya askıya alabileceği kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, Demokratların Kongre'nin bir veya iki kanadında çoğunluğu elde etmesi halinde ocak ayında başlayacak yeni dönemde bütçe görüşmelerinin zorlaşabileceği ve hükümetin kapanması riskinin artabileceği vurgulandı.

        Mevcut Kongre, borç limiti konusunu ele almazsa bu konunun yeni Kongre için büyük bir sınav haline geleceğinin belirtildiği açıklamada, borç limitine 2027'nin ilk çeyreğinde ulaşılabileceği bildirildi.

        Açıklamada, 26 Ekim itibarıyla ABD'nin borç limitine tabi borcunun 40,93 trilyon dolar seviyesinde olduğu aktarılarak, bu tutarın mevcut limitin 773 milyar dolar altında olduğu kaydedildi.

        REKLAM

        YAPAY ZEKA VE PİYASA OYNAKLIĞINA İLİŞKİN RİSKLER 2027'YE GİRERKEN ARTIYOR

        Kuruluşun son Küresel Risk Görünümü raporunun yayımlanmasından bu yana küresel kredi risk ortamının kötüleştiği, 2026'nın üçüncü çeyreğinde temel risklerin tamamında kötüleşme eğilimi gözlendiği belirtildi.

        Piyasa göstergelerinin uyarı sinyalleri verdiği aktarılan açıklamada, tahvil getirilerindeki artışın reel faizlerdeki yükselişi yansıttığı ve hisse senedi piyasalarının son birkaç ayda yapay zeka yatırımlarında aşırıya kaçılmış olabileceğine ilişkin soru işaretlerinin arttığını gösterdiği ifade edildi.

        Açıklamada, ABD Merkez Bankasında (Fed) yeni başkanın daha "şahin" bir para politikası duruşu benimsediğine dikkati çekilerek, Fed'in eylülde 3 yılın ardından ilk kez oy birliğiyle faiz artırma kararı aldığı hatırlatıldı.

        REKLAM

        Fitch'in açıklamasında, bu yıl bir faiz artırımı daha yapılabileceği beklentisi hesaba katılarak politika faizi tahmininin 2027 boyunca yüzde 4,25 olarak güncellendiği aktarıldı.

        Fitch'in temel senaryosunda tahvil getirilerinin istikrar kazanmasının ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 4,8'e gerilemesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ancak getirilerin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatındaki aksamaların 2027'nin ilk çeyreğinin ötesinde devam etmesi halinde, temel senaryoda öngörülenden daha yüksek petrol fiyatlarının görülebileceğine işaret edilerek, başka etkenlerin de tahvil getirilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına neden olabileceği kaydedildi.

        REKLAM

        Yapay zeka bağlantılı yatırımlardaki hızlı büyümenin, kredi riskleri açısından temel gündem maddelerinden biri olmaya devam edeceği vurgulandı.

        Yapay zekadan uzun vadede gelir elde etme beklentilerinin önemli ölçüde yeniden değerlendirilmesinin sermaye harcamalarında keskin bir düşüşe yol açabileceği belirtilen açıklamada, böyle bir gelişmenin yapay zeka değer zincirindeki şirketler ve daha geniş sermaye piyasaları üzerinde etkileri olabileceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 26 Ekim 2026

        26 Ekim ana haber bülteninde kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve Türkiye'nin gündemini izleyin. Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara gelen ana haber bülteninde, kabine toplantısı sonrası alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı'nın kritik mesajları masaya yatırılıyor. Türkiye'...
        #fitch
        #Yapay Zeka
        #petrol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Antalya'da sel suları molozları yollara taşıdı!
        Antalya'da sel suları molozları yollara taşıdı!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Eisenkot, Netanyahu'ya güvenmiyor
        Eisenkot, Netanyahu'ya güvenmiyor
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        B.O.A.T. ödülü Ronaldo'nun!
        B.O.A.T. ödülü Ronaldo'nun!
        Araç uçuruma yuvarlandı... Eylül ve Kerim kaza kurbanı!
        Araç uçuruma yuvarlandı... Eylül ve Kerim kaza kurbanı!
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        Kanseri göğsündeki çizik ele verdi
        Kanseri göğsündeki çizik ele verdi
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon
        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi
        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi
        "Kızımız annesine benzesin"
        "Kızımız annesine benzesin"
        Kaçtığı ABD'de kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
        Kaçtığı ABD'de kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti