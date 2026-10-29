Fitch: ABD'deki mali baskılar, ara seçim sonucundan bağımsız olarak sürecek

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de yaklaşan ara seçimlerin ardından Kongre'nin bir veya her iki kanadının Demokratların kontrolüne geçmesinin, borç limiti ve bütçe ödenekleri konusunda riskli bir politika izlenmesi olasılığını artıracağı belirtildi.

Bunun halihazırda yüksek seviyede olan mali açığa daha fazla baskı getirebileceği vurgulanan açıklamada, "Seçim sonucu ne olursa olsun, ABD'nin mali kredi göstergelerini etkileyen yapısal unsurlar varlığını sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD federal hükümetinin bütçe açığının 2026 mali yılında yaklaşık 2 trilyon dolara, bunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 6,1'e yükseldiği aktarıldı.

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Genel hükümet bütçe açığının GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 7,5'e, 2027'de yüzde 7,6'ya yükselmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu oranların, "AA" kredi notu kategorisindeki ülkeler arasında en yüksek seviye olacağı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut politikaların sürmesi halinde genel hükümet borcunun GSYH'ye oranının 2028 sonunda yüzde 123'e, 2030'da yüzde 129'a ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

BORÇ LİMİTİNE ULAŞILMASINA 773 MİLYAR DOLAR KALDI

Mevcut geçici bütçenin süresinin 11 Aralık'ta sona ereceğine işaret edilen açıklamada, bu tarihte hala Cumhuriyetçilerin kontrolünde olacak Kongre'nin bunu uzatmayı kabul edebileceği ve borç limitini artırabileceği veya askıya alabileceği kaydedildi.

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Açıklamada, Demokratların Kongre'nin bir veya iki kanadında çoğunluğu elde etmesi halinde ocak ayında başlayacak yeni dönemde bütçe görüşmelerinin zorlaşabileceği ve hükümetin kapanması riskinin artabileceği vurgulandı.

Mevcut Kongre, borç limiti konusunu ele almazsa bu konunun yeni Kongre için büyük bir sınav haline geleceğinin belirtildiği açıklamada, borç limitine 2027'nin ilk çeyreğinde ulaşılabileceği bildirildi.

Açıklamada, 26 Ekim itibarıyla ABD'nin borç limitine tabi borcunun 40,93 trilyon dolar seviyesinde olduğu aktarılarak, bu tutarın mevcut limitin 773 milyar dolar altında olduğu kaydedildi.

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YAPAY ZEKA VE PİYASA OYNAKLIĞINA İLİŞKİN RİSKLER 2027'YE GİRERKEN ARTIYOR

Kuruluşun son Küresel Risk Görünümü raporunun yayımlanmasından bu yana küresel kredi risk ortamının kötüleştiği, 2026'nın üçüncü çeyreğinde temel risklerin tamamında kötüleşme eğilimi gözlendiği belirtildi.

Piyasa göstergelerinin uyarı sinyalleri verdiği aktarılan açıklamada, tahvil getirilerindeki artışın reel faizlerdeki yükselişi yansıttığı ve hisse senedi piyasalarının son birkaç ayda yapay zeka yatırımlarında aşırıya kaçılmış olabileceğine ilişkin soru işaretlerinin arttığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankasında (Fed) yeni başkanın daha "şahin" bir para politikası duruşu benimsediğine dikkati çekilerek, Fed'in eylülde 3 yılın ardından ilk kez oy birliğiyle faiz artırma kararı aldığı hatırlatıldı.

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Fitch'in açıklamasında, bu yıl bir faiz artırımı daha yapılabileceği beklentisi hesaba katılarak politika faizi tahmininin 2027 boyunca yüzde 4,25 olarak güncellendiği aktarıldı.

Fitch'in temel senaryosunda tahvil getirilerinin istikrar kazanmasının ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 4,8'e gerilemesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ancak getirilerin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatındaki aksamaların 2027'nin ilk çeyreğinin ötesinde devam etmesi halinde, temel senaryoda öngörülenden daha yüksek petrol fiyatlarının görülebileceğine işaret edilerek, başka etkenlerin de tahvil getirilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına neden olabileceği kaydedildi.

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Yapay zeka bağlantılı yatırımlardaki hızlı büyümenin, kredi riskleri açısından temel gündem maddelerinden biri olmaya devam edeceği vurgulandı.

Yapay zekadan uzun vadede gelir elde etme beklentilerinin önemli ölçüde yeniden değerlendirilmesinin sermaye harcamalarında keskin bir düşüşe yol açabileceği belirtilen açıklamada, böyle bir gelişmenin yapay zeka değer zincirindeki şirketler ve daha geniş sermaye piyasaları üzerinde etkileri olabileceği ifade edildi.