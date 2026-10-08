Fon soruşturması kapsamında tasfiye edilen yatırım fonlarında ilk ödeme aşamasına bugün geçiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaya göre, A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'ün olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya 8 Ekim Perşembe günü ödeme yapılacak.

Yılmaz, bu ödemelerde Hazine kaynağının kullanılmayacağını, her fonun kendi kaynakları ile süreç kapsamında açılan hesaplara yatırılan tutarların değerlendirileceğini açıkladı.

İLK ÖDEME 43 BİN 643 YATIRIMCIYA

Bugün başlayacak ilk ödeme dalgası A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve olağan tasfiye kapsamına alınan 17 fonu kapsıyor.

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Bu fonlarda toplam 43 bin 643 yatırımcı bulunuyor. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre bu üç şirketin olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başladı ve söz konusu 17 fonda ödemelerin bugün yapılması planlandı.

Ödemelerin tutarı ise yatırımcının fondaki katılma payı ve tasfiye kapsamında hak ettiği tutara göre belirlenecek. Dolayısıyla 43 bin 643 yatırımcının tamamına aynı miktarda ödeme yapılması söz konusu olmayacak.

PARA NEREYE YATACAK?

Yatırımcıların bugün öncelikle fon paylarının bulunduğu yatırım hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Bulls Portföy, tasfiye kapsamındaki BPZ, BMU ve BOS kodlu üç fonun portföylerinin Ziraat Bankası tarafından nakde çevrildiğini ve tasfiye tutarlarının 8 Ekim'den itibaren yatırımcı hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu da tasfiye edilen fonlarla ilgili ödemelerin, SPK tarafından görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütüldüğünü ve yatırımcıların ayrıntılı bilgi için yatırım hesabının bulunduğu kurum ile tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlara başvurabileceğini belirtiyor. Güncel portföy durumunun ise MKK'nın e-YATIRIMCI uygulamasından takip edilebileceği bildiriliyor.

Bu nedenle yatırımcı açısından ilk yapılması gereken, bugün yatırım hesabındaki hareketleri ve fon bakiyesini kontrol etmek olacak.

BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR MU?

Ödeme kapsamındaki yatırımcıların ayrıca bir başvuru yapması gerekmiyor.

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MKK, tasfiye işlemlerinin görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütüldüğünü ve yatırımcıların bilgi için hesaplarının bulunduğu kurum ile tasfiye görevlilerine başvurabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle yatırımcıların sosyal medyada dolaşan farklı ödeme başvuru linklerine veya kişisel bilgi isteyen mesajlara itibar etmemesi, yalnızca MKK, SPK, kendi yatırım kuruluşu ve tasfiye ile görevli bankaların resmi kanallarını kullanması önem taşıyor.

131 FONDA 455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

SPK'nın verilerine göre tasfiye kapsamına alınan 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

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Yılmaz'ın TBMM'de verdiği bilgiye göre 131 fonun 125'inin tasfiye süreci Ziraat Bankası, 6'sının tasfiye süreci ise İş Bankası tarafından yürütülüyor. Ziraat Bankası'nın sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247, İş Bankası'nın sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor.

A1 Capital, Bulls ve Pardus'un 17 fonunda ödeme bugün başlarken, aynı şirketlerin kapsamındaki 49 özel fonda bulunan 2 bin 98 yatırımcının sorunlarının kendi kapsamlarında çözülmesi planlanıyor.

YATIRIMCI BUGÜN NE YAPMALI?

A1 Capital, Bulls veya Pardus'un olağan tasfiye kapsamındaki fonlarında yatırımınız varsa:

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1. Öncelikle fon paylarınızın bulunduğu banka veya aracı kurumun yatırım hesabını kontrol edin.

2. Hesap hareketlerinde tasfiye kapsamında bir ödeme olup olmadığını takip edin.

3. Ödeme görünmüyorsa yatırım hesabınızın bulunduğu kurumdan tasfiye sürecindeki hesabınızın durumunu sorun.

4. MKK'nın e-YATIRIMCI uygulamasından güncel portföy ve yatırım bilgilerinizi kontrol edin. MKK, ayrıca 444 0 655 numaralı Çözüm Merkezi üzerinden bilgi alınabileceğini belirtiyor.

5. Sosyal medya, SMS veya e-posta üzerinden gönderilen ve “ödeme almak için ücret yatırın”, “IBAN doğrulayın” veya kişisel bilgilerinizi isteyen resmi olmayan bağlantılara karşı dikkatli olun.

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Öte yandan, bugün başlayacak ödemelerin tamamlanması, 131 fonun tamamındaki tasfiye sürecinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Diğer fonlarda ödeme mekanizması farklı tarihlerde ve farklı tasfiye yöntemleriyle uygulanacak.

HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tasfiye sürecinde oluşan özel zararların karşılanmasında Hazine kaynağı kullanılmayacağını açıkladı.

Buna göre ödemelerde öncelikle ilgili fonların kendi varlıkları kullanılacak. Ayrıca süreç kapsamında gönüllü olarak geri ödenen tutarlar ile el konulan varlıkların satışından elde edilecek gelirler de ilgili fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerde değerlendirilecek.

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SPK da tasfiye kapsamında fahiş kazanç elde edenlerin gönüllü olarak bu kazançlarını ilgili fonlara iade edebilmesi için her fon adına ayrı “İsteğe Bağlı İade Hesapları” oluşturulduğunu duyurmuştu. Bu hesaplara yatırılan tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilerek o fonun yatırımcılarına yapılacak ödemelerde kullanılacak.