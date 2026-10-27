Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.164,90 %0,12
        DOLAR 49,7879 %0,07
        EURO 55,6091 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.396,79 %-0,45
        BITCOIN 79.680,00 %-0,07
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 84,66 %-1,98
        GBP/TRY 66,3894 %-0,05
        EUR/USD 1,1150 %-0,21
        BRENT PETROL 111,58 %0,97
        ÇEYREK ALTIN 10.459,35 %-0,44
        Haberler Ekonomi Emlak Genç kuşağın konut şifresi: Mikro yaşam

        Genç kuşağın konut şifresi: Mikro yaşam

        Yeni nesil konut projelerinde artık metrekare değil, konutun fonksiyonu öne çıkıyor. Özellikle genç kuşak mikro yaşamı tercih ediyor. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Genç kuşağın konut şifresi: Mikro yaşam

        Artan arsa ve inşaat maliyetleri, değişen hane yapısı ve genç kuşakların farklılaşan yaşam alışkanlıkları konutta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yüksek Mimar ve proje geliştiricisi Emrullah Yedikardeş'e göre geleceğin konutunda büyüklük kadar alanın ne kadar verimli kullanılabildiği de önem kazanacak. Yedikardeş, “Konut sektöründe uzun yıllar daha fazla metrekareyi daha fazla değerle eşleştirdik. Yeni kuşak ise kullanmadığı 20 metrekarenin parasını ödemek yerine, ihtiyaç duyduğu anda dönüşebilen alan ve daha zengin ortak yaşam imkânı istiyor” diyor.

        ‘METREKARE KADAR FONKSİYON DA ÖNEMLİ’

        Büyükşehirlerde konut üretiminin en önemli sorunlarından biri arsa maliyetleri... Buna yükselen inşaat maliyetleri ve hane bütçelerindeki sınırlamalar da eklendiğinde, konut geliştiricileri için temel soru değişiyor: Daha fazla metrekare üretmek yerine aynı metrekareden daha fazla yaşam alanı elde etmek mümkün mü?

        REKLAM

        Dünyada gelişen mikro yaşam, modüler konut ve co-livingmodelleri bu soruya verilen yanıtlardan bazıları.

        Emrullah Yedikardeş'e göre bu modelleri yalnızca “küçük ev” olarak değerlendirmek ise yanlış.

        “Buradaki mesele insanları daha küçük alanlarda yaşamaya mecbur bırakmak değil. Mesele, kullanılmayan alanları azaltıp her metrekaresinin bir işlevi olan konutlar tasarlayabilmek. Geleceğin konutunda metrekare kadar fonksiyon konuşacağız.”

        BİR ODA BİRDEN FAZLA HAYAT

        Yeni nesil konut tasarımının önemli unsurlarından biri modüler mimari.

        Hareketli bölmeler, katlanabilir veya gizlenebilir mobilyalar ve farklı kullanımlara uyarlanabilen alanlarla aynı oda günün farklı saatlerinde farklı işlevler üstlenebiliyor. Sabah çalışma alanı olarak kullanılan bölüm, akşam yaşam alanına veya yatak odasına dönüşebiliyor.

        REKLAM

        Özellikle tek kişilik hanelerin arttığı ve uzaktan ya da hibrit çalışmanın günlük hayatın parçası haline geldiği büyükşehirlerde, bu yaklaşım, konutun kullanım biçimini değiştirme potansiyeli taşıyor.

        Yedikardeş, “Bir konutun değerini yalnızca kaç metrekare olduğu üzerinden değerlendirdiğimiz dönem değişiyor. 70 metrekarelik iyi tasarlanmış bir konut, kötü planlanmış daha büyük bir konuttan kullanıcısına daha fazla yaşam alanı sunabilir. Mimarlığın görevi de burada başlıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

        Mikro yaşamın ikinci ayağını ise bireysel konut alanı ile ortak alan arasındaki yeni denge oluşturuyor.

        REKLAM

        Dünyada özellikle genç profesyoneller ve öğrenciler arasında yaygınlaşan modelde kullanıcı daha kompakt bir özel yaşam alanına sahip olurken çalışma salonu, spor alanı, ortak mutfak, sinema ve etkinlik alanı gibi fonksiyonları binadaki diğer kullanıcılarla paylaşıyor.

        Böylece her dairenin içinde ayrı ayrı oluşturulan bazı alanlar ortak kullanıma taşınıyor.

        Yedikardeş'e göre bu model, konut geliştiricileri açısından da yeni bir proje anlayışı anlamına geliyor.

        “Bugün bir insan evden çalışıyorsa mutlaka dairesinin içinde sürekli kullanmadığı ayrı bir çalışma odasına ihtiyaç duymayabilir. Binada iyi tasarlanmış bir ortak çalışma alanı varsa aynı ihtiyacı çok daha verimli biçimde karşılayabilir. Aynı yaklaşım spor salonu, misafir alanı veya etkinlik mekânları için de geçerli. Burada konut küçülürken yaşam alanı küçülmüyor; özel alan ile ortak alan arasındaki sınır yeniden kuruluyor.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Başkanlık Seçimleri'nin ilk turunda Flavio Bolsonaro'ya karşı yaşadığı hezimeti 20 gün içinde zafere dönüştürmeyi başardı. Ülke tarihinin hem dördüncü kez seçilen ilk lideri hem de ilk turu kaybettikten sonra ikinci turda kazanan ilk adayı olan Lula, bu 20 gün ...
        #emlak
        #konut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Kiralık sürücü detayı!
        Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Kiralık sürücü detayı!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        Lise öğrencisi Türkiye'nin en genç dergi hakemi oldu
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Kaza yaptı
        Kaza yaptı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Bengü'den itiraf
        Bengü'den itiraf
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim