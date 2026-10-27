Genç kuşağın konut tercihlerinde büyüklükten çok işlevsellik öne çıkıyor

Genç kuşağın konut tercihlerinde mikro yaşamın öne çıkması, gayrimenkul sektöründe yeni bir anlayışı beraberinde getiriyor. Yeni nesil konut projelerinde artık yalnızca metrekare değil, yaşam alanlarının işlevselliği de önem kazanıyor. Proje geliştirici ve yüksek mimar Emrullah Yedikardeş, gençlerin konut tercihlerini değerlendirirken sektörün bu kuşağı yalnızca "daha küçük konut isteyen müşteri" olarak görmemesi gerektiğini vurguluyor.

Yedikardeş, gençlerin beklentilerindeki değişimi şu sözlerle anlatıyor:

"Gençler daha azını istemiyor, farklı bir şey istiyor. Kullanmadığı alan yerine hayatını kolaylaştıran hizmete, iyi lokasyona, teknolojiye ve sosyal imkanlara değer verebiliyor. Bu nedenle mikro yaşamın başarısı küçük daire yapmakta değil; küçük özel alanı daha büyük bir yaşam deneyimiyle tamamlayabilmekte."

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ARSA MALİYETİNE KARŞI YENİ FORMÜL

Mikro yaşam modelinin gayrimenkul geliştiricileri açısından bir başka önemli boyutunu ise arsa maliyetleri oluşturuyor. Büyükşehirlerin merkezi ve ulaşım altyapısı güçlü bölgelerinde yükselen arsa maliyetleri, geliştiricileri konut büyüklüklerini ve projelerdeki ortak alanların kullanımını yeniden değerlendirmeye yöneltiyor.

Daha kompakt ancak işlevsel konutlar, aynı proje içerisinde farklı bütçelere hitap eden seçeneklerin geliştirilmesine de imkan sağlayabiliyor. Ancak Yedikardeş'e göre mikro konut modelini yalnızca metrekareyi küçülterek satış fiyatını düşürmenin bir yolu olarak görmek doğru değil.

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Yedikardeş, küçük konutlarda tasarımın önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Kötü tasarlanmış küçük bir konut erişilebilir konut değildir. Burada kritik olan metrekareyi azaltmak değil, metrekarenin verimini artırmak. Eğer konutu küçültürken depolama alanını, gün ışığını, mahremiyeti ve günlük yaşam konforunu kaybediyorsanız doğru modeli kurmamışsınız demektir."

GAYRİMENKULDE YENİ DEĞER ÖLÇÜSÜ

Yeni yaşam modellerinin Türkiye'de ne kadar yaygınlaşacağını yalnızca konut fiyatları değil; tüketici alışkanlıkları, mevzuat, işletme modelleri ve ortak alan maliyetleri de belirleyecek.

Mikro yaşam modelinin her hane tipi için geleneksel konutların alternatifi olması beklenmese de özellikle tek kişilik haneler, öğrenciler ve büyükşehirlerde merkezi konumda yaşamak isteyenler açısından yeni bir pazar oluşturma potansiyeli bulunuyor.

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Yedikardeş'e göre gayrimenkul sektöründe asıl değişim, konutun değerinin nasıl tanımlandığında yaşanacak:

"Gayrimenkulde uzun yıllar 'kaç metrekare?' sorusu ilk sıradaydı. Bundan sonra yanına başka bir soru eklemek zorundayız: O metrekareyle ne yapabiliyorum? Geleceğin konutunda değer, yalnızca sahip olunan alanın büyüklüğüyle değil, o alanın insana ne kadar fazla yaşam sunduğuyla ölçülecek."

Görünen o ki yeni kuşak konut anlayışının şifresi, daha küçük metrekarelerde değil, mevcut alanı daha akıllı kullanabilmekte yatıyor.