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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın kaç liradan işlem görüyor?

        Gram altın kaç liradan işlem görüyor?

        Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 602 liradan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Gram altın ne kadar oldu?

        Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 6 bin 606 liradan tamamlamıştı.

        Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 602 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 830 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 120 liradan satılıyor.

        Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 156 dolarda seyrediyor.

        ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

        Söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması bekleniyor.

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        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakması öngörülüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed Bej Kitap raporunun takip edileceğini söyledi.

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        #gram altın
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