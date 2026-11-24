Halkbank, 2021 yılında başlattığı Üreten Kadınlar Buluşmaları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşmayı sürdürüyor. Kadınların iş fikirlerini geliştirmelerine, yeni iş birlikleri kurmalarına ve girişimcilik ekosisteminde daha güçlü yer edinmelerine katkı sağlamayı hedefleyen buluşmaların bu yılki dördüncü durağı Hatay oldu.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’in katılımıyla gerçekleştirilen buluşma, Hatay ve çevre illerden çok sayıda kadın girişimciyi bir araya getirdi.

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Gün boyu süren programda kadınlar; girişimcilik, etkili iş bağlantıları kurma, liderlik ve kişisel marka yönetimi başlıklarında düzenlenen oturumlara katılarak yeni bakış açıları kazanma ve iş ağlarını genişletme imkânı buldu.

'BİRBİRİMİZE KENETLENDİK'

urulu Başkanı Meltem Taylan Aydın, 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıpların unutulmasının mümkün olmadığını belirterek, “Bu büyük felaket sonrasında birbirimize kenetlendik, yaralarımızı sararak yeniden ayağa kalktık.” dedi.

Meltem Taylan Aydın, bir şehrin ekonomisinin yeniden güçlenmesinde, kadın emeği ve cesaretinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi: “Halkbank olarak biz de bu anlayışla; her zaman kadın girişimcilerimizin yanında olduk. 2021 yılında başlattığımız Üreten Kadınlar Buluşmaları ile kadın girişimcilerimizi desteklemeyi amaçladık. Bu süreçte Halkbank olarak, kadın girişimcilerimizin taleplerine en iyi şekilde yanıt vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada edineceğiniz yeni bilgilerin, kuracağınız bağlantıların girişimcilik yolculuğunuza büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Kadınların ekonomik hayattaki gücünü artırmaya yönelik bu ortak çabanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ANAHTARI

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ise “Milletçe yaşadığımız büyük felaketin ardından sergilenen birlik, beraberlik ruhu ve yeniden ayağa kalkma iradesi hepimiz için çok kıymetli bir ders niteliğindedir. Bu zorlu süreçte hayatlarını ve işlerini yeniden kurmak için büyük bir kararlılıkla mücadele eden Hataylı ve Osmaniyeli kadınların azmini, cesaretini ve emeğini özellikle takdir ediyorum.” dedi.

Kadınların ekonomik hayattaki varlığının önemine değinen Halkbank Genel Müdürü Özdil, “Küresel rekabetin yeniden şekillendiği günümüzde, kadınların iş hayatındaki etkinliğinin sürdürülebilir büyümenin anahtarı olduğunu açıkça görüyoruz. Kadınların üretime kattığı değer, ticarette üstlendiği rol ve karar alma süreçlerindeki etkinliği, Ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine önemli katkılar sağlıyor.” diye konuştu.

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160 MİLYAR LİRA FİNANSMAN

Recep Süleyman Özdil, Halkbank’ın kadın girişimcilere sağladığı finansmana ilişkin şu bilgileri verdi: “2021 yılından bu yana yaklaşık 290 bin kadın girişimcimize 160 milyar TL finansman desteği sağladık. İki ay önce hayata geçirdiğimiz Aile ve Nüfus 10 Yılına Özel Kadın Girişimci Kredisi’nden faydalanan kadın girişimci sayısı da çok kısa sürede 1500’e ulaştı. Ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinin Halkbank imzası taşıması da bu alandaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir.”

Kadın girişimcilere yönelik desteklerinin finansmanla sınırlı olmadığını da belirten Recep Süleyman Özdil, “Üreten Kadınlar Buluşmaları ve Üreten Kadınlar Yarışması ile girişimcilerin bilgi birikimini artırmayı, iş ağlarını genişletmeyi ve kadınların başarı hikâyelerini daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz. Üreten Kadınlar Buluşmalarımız kapsamında 2021 yılından bu yana Ülkemizde 6 bin kadın girişimciyle bir araya geldik. Kadın girişimciliği alanında bir marka haline gelen Üreten Kadınlar Yarışmamızı sınırlarımızın ötesine taşıyarak bağlı ortaklıklarımızın bulunduğu Sırbistan ve Kuzey Makedonya’daki kadın girişimcilerden de başvuru almaya başladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de dahil ettiğimizde sınırlarımız dışından yapılan başvuru sayısı 250’ye yaklaştı. Ayrıca yakında İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde hayata geçireceğimiz Halkbank HUBrica Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi de kadın girişimcilerimizin yararlanabileceği, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını buluşturacak önemli bir üs olacak.” ifadelerini kullandı.