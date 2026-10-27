Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.143,39 %-0,08
        DOLAR 49,7878 %0,07
        EURO 55,5532 %-0,14
        GRAM ALTIN 6.401,58 %-0,38
        BITCOIN 79.456,00 %-0,35
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 85,28 %-1,26
        GBP/TRY 66,3749 %-0,07
        EUR/USD 1,1140 %-0,30
        BRENT PETROL 111,18 %0,62
        ÇEYREK ALTIN 10.466,58 %-0,38
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası'nda üst düzey görev değişimleri

        İş Bankası'nda üst düzey görev değişimleri

        İş Bankası Grubu üst yönetiminde yapılan değişikliklerle Bankanın İcra Kuruluna dört yeni Genel Müdür Yardımcısı atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş Bankası'nda üst düzey görev değişimleri

        Bankanın Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar, İş Yatırım Genel Müdürü Kenan Ayvacı, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ve Bankanın İştirakler Bölümü Müdürü Murat Doğan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmalarına karar verildi.

        Ayrıca gerekli başvuru ve izinlerin ardından geçerli olmak üzere Bankada Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sezgin Yılmaz, Anadolu Hayat Emeklilik’te; Sezgin Lüle ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) Genel Müdür olarak görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Gürler Özkök de görevine İş Bankası İç Sistemler Koordinatörü olarak devam edecek.

        REKLAM

        Ozan Uyar

        1974 yılında Eskişehir’de doğan Ozan Uyar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel kariyerine 1997 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2006-2015 yılları arasında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yapan Uyar, 2015’te Krediler Portföy Yönetimi Müdürü, 2017’de Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü, 2020’de Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü, 2021’de Proje Finansmanı Müdürü oldu.

        2022-2025 yılları arasında Maslak Kurumsal ve İstanbul Kurumsal şubelerinde müdürlük görevini sürdüren Uyar, 21 Ocak 2025 tarihinde TSKB’de Kredi Tahsis, Finansal Analiz ve Kredi Operasyonları departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ozan Uyar, 1 Ağustos 2025’ten bu yana TSKB Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

        REKLAM

        Kenan Ayvacı

        1975 yılında Eskişehir’de doğan Kenan Ayvacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine 1998 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Ayvacı, 2006-2019 yılları arasında bankanın Sermaye Piyasaları Bölümü’nde sırasıyla Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü ve Bölüm Müdürü olarak görev yaptı.

        31 Mayıs 2019’da İş Yatırım’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Kenan Ayvacı, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren İş Yatırım Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

        REKLAM

        Z. Mehmet Tuğtan

        1977 yılında Adana’da doğan Zekai Mehmet Tuğtan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamına 2001 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2009 yılında Bireysel Bankacılık Satış Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

        Tuğtan, 2017 yılında Çarşı-Bakırköy Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2018’de Bireysel Bankacılık Ürün Müdürü, 2021’de Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü oldu. 2022 yılında Harvard Business School’da Advanced Management Programını tamamlayan Z. Mehmet Tuğtan, 20 Ocak 2023 tarihinden bu yana Anadolu Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

        REKLAM

        Murat Doğan

        1977 yılında Samsun’da doğan Murat Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Doğan, 2000 yılında İş Bankası İştirakler Bölümü’nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009’da aynı bölümde Müdür Yardımcısı, 2014’te Birim Müdürü oldu.

        Murat Doğan, 30 Kasım 2021’den bu yana İştirakler Bölümü Müdürü olarak görev yapıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurgu kazalarla 25 milyonluk vurgun

        ADANA merkezli 7 ilde, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin 'kiralık sürücü' kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, az hasar alacak şekilde çarpıştırdıkları araçları kaportacıya götürdükleri,...
        #İş Bankası
        #Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
        #anadolu hayat emeklilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"