İş Bankası'nda üst düzey görev değişimleri

Bankanın Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar, İş Yatırım Genel Müdürü Kenan Ayvacı, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ve Bankanın İştirakler Bölümü Müdürü Murat Doğan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmalarına karar verildi.

Ayrıca gerekli başvuru ve izinlerin ardından geçerli olmak üzere Bankada Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sezgin Yılmaz, Anadolu Hayat Emeklilik’te; Sezgin Lüle ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) Genel Müdür olarak görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Gürler Özkök de görevine İş Bankası İç Sistemler Koordinatörü olarak devam edecek.

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Ozan Uyar

1974 yılında Eskişehir’de doğan Ozan Uyar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel kariyerine 1997 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2006-2015 yılları arasında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yapan Uyar, 2015’te Krediler Portföy Yönetimi Müdürü, 2017’de Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü, 2020’de Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü, 2021’de Proje Finansmanı Müdürü oldu.

2022-2025 yılları arasında Maslak Kurumsal ve İstanbul Kurumsal şubelerinde müdürlük görevini sürdüren Uyar, 21 Ocak 2025 tarihinde TSKB’de Kredi Tahsis, Finansal Analiz ve Kredi Operasyonları departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ozan Uyar, 1 Ağustos 2025’ten bu yana TSKB Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

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Kenan Ayvacı

1975 yılında Eskişehir’de doğan Kenan Ayvacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine 1998 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Ayvacı, 2006-2019 yılları arasında bankanın Sermaye Piyasaları Bölümü’nde sırasıyla Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü ve Bölüm Müdürü olarak görev yaptı.

31 Mayıs 2019’da İş Yatırım’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Kenan Ayvacı, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren İş Yatırım Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

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Z. Mehmet Tuğtan

1977 yılında Adana’da doğan Zekai Mehmet Tuğtan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamına 2001 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2009 yılında Bireysel Bankacılık Satış Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Tuğtan, 2017 yılında Çarşı-Bakırköy Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2018’de Bireysel Bankacılık Ürün Müdürü, 2021’de Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü oldu. 2022 yılında Harvard Business School’da Advanced Management Programını tamamlayan Z. Mehmet Tuğtan, 20 Ocak 2023 tarihinden bu yana Anadolu Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

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Murat Doğan

1977 yılında Samsun’da doğan Murat Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Doğan, 2000 yılında İş Bankası İştirakler Bölümü’nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009’da aynı bölümde Müdür Yardımcısı, 2014’te Birim Müdürü oldu.

Murat Doğan, 30 Kasım 2021’den bu yana İştirakler Bölümü Müdürü olarak görev yapıyordu.