İş Bankası'ndan 9 ayda 40,4 milyar TL net kâr

Yılın üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü 5,3 trilyon TL’ye yükselterek Türkiye’nin en büyük özel bankası olma konumunu koruyan İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 457 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın aynı dönemdeki sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,2 oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Eylül 2026 itibarıyla 2,8 trilyon TL nakdi, 1,1 trilyon TL gayrinakdi kredi hacmine ulaşan İş Bankası’nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 3,9 trilyon TL olarak gerçekleşti. Banka, özel bankalar arasındaki liderliğini muhafaza etti.

Reel ekonomiye sunduğu desteğin yanı sıra mevduatta güçlü pozisyonunu sürdüren bankanın aynı dönemde toplam mevduatı 3,5 trilyon TL’ye yükseldi.

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GENEL MÜDÜR ÇINAR: BANKAMIZI GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ TAŞIYACAK BİR STRATEJİ İZLİYORUZ

İş Bankası Genel Müdürü H. Cahit Çınar, Eylül 2026 finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonomideki gelişmeleri, yapısal dönüşümleri ve yapay zekâ çağının beraberinde getirdiği sektörel dinamikleri yakından takip ederek proaktif bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı.

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Çınar, şöyle konuştu:

“Bankamızı geleceğe daha güçlü taşıyacak bir strateji izliyor, reel sektör temsilcilerimizin, sanayicilerimizin, girişimcilerimizin; ülke ekonomisi için değer üreten kesimlerin büyüme yolculuğunda onların finansal iş ortağı olmayı sürdürüyoruz. Bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra enerji, teknoloji, sanayi ve daha birçok alandaki iştiraklerimizle ülke ekonomisine çok yönlü destek veriyoruz. Bundan sonra da bir bankanın çok daha ötesinde bir kurum olarak kaynaklarımızı ülkemizin katma değerli üretimine fayda sağlamak ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek için kullanmaya devam edeceğiz.”

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COP31 KONFERANSI’NDA “İKLİM DESTEKÇİSİ”

İş Bankası Grubu’nun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2022 yılından bu yana enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan banka, iştiraki İş Enerji aracılığıyla yürüttüğü yatırımlara bir yenisini ekleyerek Bitlis’in ardından Mardin’deki güneş enerjisi santralini devreye aldı. Bu yatırımla birlikte bankanın öz tüketim amaçlı güneş enerjisi kurulu gücü 45 megavata ulaştı.

İş Bankası, iklim kriziyle mücadelede uluslararası iş birliğinin ve somut adımların en üst düzeyde ele alındığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31) “iklim destekçisi” olarak yer alacak. İklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesini destekleyen çözüm ve iş birliklerine odaklanan banka, yeşil dönüşüme sunduğu katkıyı COP31'e taşıyacak.

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Yenilenebilir enerji finansmanından tarımda verimliliğin artırılmasına, kadın girişimciliğinin desteklenmesinden KOBİ’lerin yeşil dönüşümüne kadar geniş bir yelpazede müşterilerine eşlik eden İş Bankası, teknoloji odaklı çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.