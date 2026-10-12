İş Bankası, Ticari İnternet Şubesi'ni yeniledi

Yapılan açıklamaya göre yenilenen Ticari İnternet Şubesi ile İş Bankası müşterileri, tercih ettikleri hesaplarına, son işlem gerçekleştirdikleri kredi kartlarına ve kendilerine özel sunulan tekliflere hızlıca ulaşabiliyor; kısayollar oluşturarak günlük bankacılık işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ana sayfada yaklaşan ödemeler ve son işlemler görüntülenebiliyor, nakit akışı kolayca takip edilebiliyor. Ticari müşteriler, ayrıca 30 gün içerisinde Üye İşyerleri/POS terminallerinden gerçekleştirilen işlemlerin tutar ve adetlerine, mevcut kredilerine ve kredi limitlerine ilişkin özet bilgilere de tek bir ekrandan erişebiliyor. Müşteri onayı bekleyen bir işlem bulunması halinde, ilgili bildirim ana sayfada öncelikli olarak gösteriliyor.

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Ticari İnternet Şubesi ana sayfasının alt bölümünde döviz ve altın kuru bilgileri de görüntülenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, müşteri temsilcisine ilişkin bilgilere de sayfanın alt bölümünden ulaşabiliyor.

İş Bankası, yenilenen Ticari İnternet Şubesi ana sayfası ile ticari müşterilerinin finansal durumlarını ve bankacılık işlemlerini daha bütünsel bir görünüm üzerinden takip etmelerini sağlıyor. Kişiselleştirilebilir yapısı ve hızlı erişim özellikleriyle yeni ana sayfa, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunan bir dijital bankacılık deneyimi sunuyor.