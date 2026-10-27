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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İSO’da 2026-2030 döneminin meclis üyeleri belli oldu

        İSO’da 2026-2030 döneminin meclis üyeleri belli oldu

        İstanbul Sanayi Odası'nda yeni dönemde görev yapacak 367 meslek komitesi üyesi ve 155 meclis üyesi seçimle belirlendi. 5 bin 48 seçmenin oy kullandığı seçimlerin ardından gözler, oda yönetimini belirleyecek 4 Kasım'daki ikinci aşamaya çevrildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İSO'da meclis üyeleri belli oldu

        İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimler tamamlandı. Toplam 57 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçimlerde 5 bin 48 seçmen oy kullandı. Sonuçlara göre 367 meslek komitesi üyesi belirlenirken, yeni dönemde İSO Meclisi’nde görev alacak 155 üye de belli oldu.

        Bu dönemki seçimlerde birden fazla listenin yarıştığı meslek komitesi sayısındaki artış dikkat çekti. Önceki seçimlerde 9 komitede birden fazla liste yer alırken, bu sayı son seçimlerde 20’ye yükseldi. Böylece oda bünyesindeki temsil yapısının şekilleneceği ilk aşama tamamlandı.

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        YENİ YÖNETİM 4 KASIM’DA BELİRLENECEK

        Meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından seçim sürecinin ikinci aşamasına geçilecek. İSO’nun yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, TOBB delegeleri ile meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı, 4 Kasım Çarşamba günü Odakule’de yapılacak seçimle belirlenecek.

        Seçimli 17 komitenin 12’sini alan İSO Başkan Adayı Adnan Dalgakıran, 100’ün üstünde meclis üyesi ile 4 Kasım'daki başkanlık seçimine girecek.

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        #iso
        #Adnan Dalgakıran
        #İstanbul Sanayi Odası
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