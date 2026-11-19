Koç Okulu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla 11 Kasım’da Anıtkabir’de anlamlı bir tören gerçekleştirdi. Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, Yönetim Kurulu üyeleri, okul yöneticileri, öğrenci temsilcileri ve çalışanların katılımıyla düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

Toplam 68 kişinin katıldığı ziyarette Koç Okulu heyeti, Atatürk’ün manevi huzurunda Cumhuriyetin temel değerlerine ve ilkelerine bağlılığını bir kez daha ifade etti. Anıtkabir’de gerçekleştirilen törenin ardından heyet, komutanlık ziyaretinde bulundu.

Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda, okulun kuruluşundan bu yana benimsediği eğitim anlayışına ve Cumhuriyet değerlerine duyduğu bağlılığa dikkat çekti.

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Kıraç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Koç Okulu olarak; Yönetim Kurulumuz, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve Cumhuriyetimizin aydınlık yarınları olan sevgili öğrencilerimizle birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın derin onurunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Kurucumuz merhum Vehbi Koç ve Suna Kıraç’ın ‘Cumhuriyete hizmet’ ülküsüyle yola çıkan okulumuz; açtığınız çağdaş uygarlık yolunda, aklın ve bilimin rehberliğinde nesiller yetiştirme kararlılığını ilk günkü inançla sürdürmektedir.

Sizin ‘Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve sürdüren sizlersiniz’ sözünüzden aldığımız ilhamla; fikri hür, vicdanı hür, dünyayı dönüştürme cesaretine sahip özgür zihinler yetiştirmeye ve yaktığınız meşaleyi sonsuza dek taşımaya söz veriyoruz.

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Bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet değerlerine ve ilkelerinize olan sarsılmaz bağlılığımızla, aziz hatıranız önünde saygı, sevgi ve sonsuz minnetle eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”