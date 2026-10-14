Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.250,68 %0,82
        DOLAR 49,3924 %0,02
        EURO 55,3998 %0,12
        GRAM ALTIN 6.605,39 %-0,02
        BITCOIN 83.384,00 %0,05
        FAİZ 39,58 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 93,58 %-0,43
        GBP/TRY 65,5783 %0,11
        EUR/USD 1,1208 %0,08
        BRENT PETROL 106,07 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 10.799,83 %-0,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Limak Çimento’ya uluslararası ödüller

        Limak Çimento’ya uluslararası ödüller

        Limak Çimento, 2026 yılında çalışan deneyimi, kurum kültürü, öğrenme ve gelişim, yetenek yönetimi ve ücret eşitliği alanlarındaki uygulamalarıyla ulusal ve uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde yer aldı. Great Place To Work, ATD, Brandon Hall Group, Stevie Awards ve EQUAL-SALARY tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde çeşitli başarılar elde eden şirket, Brandon Hall Group'tan 10, Stevie Awards'tan ise 6 ödül kazandı. Limak Çimento Global CEO'su Erkam Kocakerim, "Modern kurum işletim sisteminin çekirdeği teknoloji değil; insan, kültür ve öğrenme deneyiminin olgunluğudur. Bu olgunluğu ilan edemezsiniz; onu dışarıdan biri teyit etmeli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 08:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Limak Çimento'ya uluslararası ödüller

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Limak Çimento, insan ve kültür alanında yürüttüğü dönüşüm çalışmaları kapsamında çalışan deneyimi, eğitim, performans yönetimi, kariyer planlama ve dijitalleşme uygulamalarını bir araya getirdi. Şirketin çalışanların karar alma süreçlerine katılımını esas alan modelinde, üretim sahasından yönetime kadar farklı seviyelerdeki çalışanlar İnsan ve Kültür, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge komitelerinde görev alıyor.

        Her yıl 400’ün üzerinde çalışan ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen İnsan Odaklı Dönüşüm toplantıları ile fabrikalarda yürütülen ‘İK Sahada’ uygulaması kapsamında çalışanların geri bildirimleri kayıt altına alınarak değerlendiriliyor. Şirket tarafından geliştirilen 12 modüllü ÇEVİK İK platformuyla da insan kaynakları süreçleri kağıtsız ortamda yürütülüyor. Kaynak kodu Limak Çimento’ya ait olan platformda yapay zeka, işe alım ve oryantasyon süreçlerinde karar destek amacıyla kullanılıyor.

        REKLAM

        Limak Çimento, Forbes Türkiye ve Statista iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026’ listesine girdi. 200 binden fazla işverenin değerlendirildiği çalışmada, çalışanların kendi işverenlerine yönelik kişisel tavsiyeleri ile sektörlerindeki diğer işverenlere ilişkin değerlendirmeleri esas alındı. Nihai skorun hesaplanmasında kişisel tavsiye değerlendirmelerine daha yüksek ağırlık verildi. Şirket ayrıca Great Place To Work Türkiye’nin 2026 En İyi İşverenler listesinde yer aldı.

        ATD BEST AWARDS’TA DÜNYA SEKİZİNCİSİ OLDU

        Limak Çimento’nun öğrenme ve gelişim faaliyetlerini yürüttüğü Limak Cement Global Academy, performans yönetimi, yetenek değerlendirme, kariyer planlama ve eğitim süreçlerini tek bir sistemde bir araya getiriyor. Mavi yaka çalışanlara yönelik geliştirilen ‘Saha Gücünü Yükselt’ programıyla teknik yetkinliklerin yanı sıra iletişim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Akademi bünyesinde ÇEVİK İK platformundan elde edilen verilerle çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlenirken, şirket uzmanlarının sanal ikizlerine dayanan yapay zekâ asistanı da öğrenme süreçlerinde kullanılıyor. Limak Cement Global Academy, Association for Talent Development (ATD) tarafından düzenlenen ATD BEST Awards 2026’da sekizinci sırada yer aldı. Şirket, ATD Excellence in Practice Awards 2026 kapsamında ise ‘Managing the Learning Function’ kategorisinde ödül kazandı.

        Ankara Merkez Ofis ile Ergani ve Kurtalan fabrikalarında yürütülen saha incelemelerinde 100’ün üzerinde belge değerlendirildi. Yapılan ücret analizinde, ücretlerdeki farklılıkların yüzde 99,6’sının görev, kıdem ve yetkinlik gibi nesnel kriterlerle açıklandığı belirlendi

        REKLAM

        BRANDON HALL GROUP’TAN 10 ÖDÜL KAZANDI

        Limak Çimento, 2026 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards kapsamında performans yönetimi, kariyer ve yedekleme, kurum kültürü, çalışan bağlılığı, yetenek yönetimi, öğrenme ve gelişim ile teknoloji kullanımı alanlarında 4 Altın, 5 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 10 ödül kazandı.

        Şirket, ödül kazanan 1.000’in üzerinde organizasyon arasında dünya genelinde 27’nci sırada ve ilk yüzde 3’lük dilimde yer aldı. Türkiye’de ise ödül kazanan 77 kurum arasında toplam ödül sayısıyla dördüncü sıraya yerleşti. Limak Çimento, ödül kazanan çimento şirketleri arasında en yüksek ödül sayısına ulaşan şirket oldu.

        REKLAM

        STEVIE AWARDS’TAN 6 ÖDÜL ALDI

        Limak Çimento, 2026 Stevie Awards for Great Employers kapsamında 2 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplam 6 ödül kazandı.

        Ödüller; öğrenme ve gelişim, liderlik, yetenek yönetimi, çalışan deneyimi ve teknoloji alanlarındaki uygulamalara verildi. Geçen yıl kazanılan 5 ödülle birlikte şirketin son iki yılda aldığı Stevie ödülü sayısı 11’e ulaştı.

        38 ülkeden 1.000’i aşkın başvurunun değerlendirildiği programın ödül töreni, 28 Ekim’de Paris’te gerçekleştirilecek.

        ‘İNSAN VE KÜLTÜR STRATEJİDEN AYRI DEĞİL’

        Limak Çimento Global CEO’su Erkam Kocakerim, şirketin insan odaklı dönüşüm yaklaşımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Modern kurum işletim sisteminin çekirdeği teknoloji değil; insan, kültür ve öğrenme deneyiminin olgunluğudur. Bu olgunluğu ilan edemezsiniz; onu dışarıdan biri teyit etmeli. Bağımsız uluslararası kurumlar, her biri kendi yöntemiyle, bizi yalnızca çimento şirketleriyle değil, her sektörden küresel şirketlerle birlikte değerlendirdi. Bizde İnsan & Kültür stratejiden ayrı değil; rekabet gücümüzü ve çevikliğimizi taşıyan organizasyon kapasitesidir. İnsanlar ile yapay zekâ ajanları arasındaki yeni iş bölümüne de hazırız. Global Excellence, ödüllerin toplamı değil; aynı yönetim anlayışının farklı ölçüm sistemlerinde tutarlı sonuç üretmesidir. 2030’a giden yolda kurallar aynı anda değişiyor; bir kısmı henüz yazılmadı. Buna plan yaparak değil, çekirdeği güçlü bir işletim sistemiyle hazırlanırsınız. Dayanıklılık bir yapı değil, bir öğrenme hızıdır. Biz kuralları değişen bir dünyaya, kurallardan daha hızlı öğrenen insanlarla hazırlanıyoruz” dedi.

        REKLAM

        ‘KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI EN GÜÇLÜ SONUÇ’

        Limak Çimento Grup İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Direktörü Şule Öztürk ise kurum kültürünün çalışanların katılımıyla şekillendiğini belirterek, “Kurumsal dönüşüm, organizasyonun farklı noktalarında bulunan bilgiyi ortak karara ve tutarlı davranışa dönüştürme kapasitesidir. Bu kapasite; çalışanların riskleri ve fikirleri güvenle dile getirebildiği, geri bildirimin aksiyona dönüştüğü ve gelişim yatırımlarının iş sonuçlarıyla ilişkilendirildiği sistemlerde oluşur. İnsan & Kültür’ü, bu koşulları tasarlayan ve etkisini verilerle izleyen bir yönetim alanı olarak konumluyoruz. Bizim için en güçlü sonuç, kurum kültürünün ölçülebilir ve yönetilebilir bir organizasyon kapasitesine dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Limak
        #ödül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...