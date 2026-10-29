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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcuya hizmet verdi

        Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcuya hizmet verdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 13 yılda 1,6 milyar yolcuya hizmet verdiğini, bu yılın 10 ayında da yaklaşık 181 milyon yolcunun Marmaray'ı tercih ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        13 yılda 1,6 milyar yolcuya hizmet verdi

        Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Marmaray'ın da 13. yaşının kutlandığını belirtti.

        Marmaray'ın temellerinin Ağustos 2004'te atıldığını ve 29 Ekim 2013'te hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, "Deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaşan batırma tüp tünelimizle iki kıtayı demir yoluyla birbirine bağladık. Asya ile Avrupa'yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik." değerlendirmesinde bulundu.

        Günde toplam 287 sefer düzenleniyor

        Uraloğlu, İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde önem taşıyan Marmaray'ın, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğine işaret ederek, Halkalı-Gebze güzergahında 76,6 kilometrelik hat ve 43 istasyonla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkanı sunduklarını kaydetti.

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        Marmaray'ın, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bu yılın 10 ayında da yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray'ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim'de 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi." ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, Halkalı-Gebze ve Pendik-Ataköy güzergahlarında günde 287 sefer düzenlendiğini aktardı.

        Hafta sonları gece ilave 10 seferle bu sayının 297'ye yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, "Filomuzda 34'ü 10 vagonlu, 20'si 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren seti ve 440 vagon bulunuyor." bilgisini verdi.

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