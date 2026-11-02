Mükellef’ten girişimcilere özel kampanya

Mikro işletmelere ve KOBİ’lere dijital muhasebe ve regülasyon teknolojileri alanında uçtan uca çözümler sunan Mükellef Teknoloji’nin bünyesinde yer alan şirket kurma ve yönetme uygulaması Mükellef, girişimcilere özel indirim başlattı.

Kasım ayında başlayan, yeni kullanıcılar için geçerli olan kampanya kapsamında Türkiye, ABD ve İngiltere’de şirket kurmak veya iş süreçlerini yönetmek isteyen girişimciler, şirket kuruluşu, ön muhasebe, vergi beyanı gibi hizmetleri kapsayan paketlerde yüzde 20 indirim ve peşin fiyatına 3 taksit imkânından faydalanabiliyor. Öte yandan Türkiye’de sanal ofis ve vekâlet hizmetlerinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

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Mükellef’in 1 Kasım’da başlattığı bu kampanya, özellikle işini kurmak veya global pazarlara açılmak isteyen girişimciler için önemli bir avantaj sağlıyor. Kurulduğu günden bu yana 30 binden fazla girişimcinin şirket kurma ve yönetme süreçlerine destek olan Mükellef, sunduğu çözümlerle girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine ve işlerini büyütmelerine eşlik ediyor.