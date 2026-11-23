Türkiye’de akaryakıt sektöründe temizlik ve hijyen standartlarının gelişmesine öncülük eden OPET, 26 yılı aşan Temiz Tuvalet Kampanyası yolculuğunu “Guinness Dünya Rekoru” ile taçlandırdı. 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü’nde Türkiye genelindeki 1.200 OPET istasyonunda 3478 tuvalette eş zamanlı yürütülen temizlik uygulamasıyla dünya rekoru kırılırken, OPET temiz tuvalette adını “Guinness Rekorlar Kitabı”na yazdırdı. “Bir saat içerisinde derinlemesine temizlik yapılan en fazla tuvalet” kategorisinde elde edilen dünya rekoruyla OPET yıllardır sürdürdüğü temizlik ve hijyen anlayışını uluslararası arenada da tescillemiş oldu.

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OPET’LE BİRLİKTE GUINNESS LİTERATÜRÜNE GİRDİ

19 Kasım Perşembe günü Guinness World Records değerlendirme süreci doğrultusunda, önceden belirlenen temizlik adımları ve ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilen temizlik hareketi, 10:00-11:00 arasında 1 saatlik süre içerisinde tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki OPET istasyonlarında eş zamanlı yürütülen çalışma, kayıt altına alındı ve rekorun doğrulanması için gerekli kanıtlar Guinness World Records yetkililerinin onayına sunuldu.

İlk’lerin, en’lerin ve tek’lerin şirketi OPET, rekor başvurusu sürecinde de yeni ilklere imza attı. Tuvalet temizliği kategorisi, daha önce Guinness'te bulunmayan bir kategori iken OPET’in rekor talebiyle yeni bir kategori Guinness’in literatürüne girdi. Böylece OPET, yalnızca bir dünya rekoruna imza atmakla kalmadı, kamusal alanlarda temizlik ve hijyenin önemine dikkat çeken yaklaşımını uluslararası ölçekte de görünür kıldı.

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“ARTIK DÜNYA STANDARTLARINI DA BELİRLİYORUZ”

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Guinness Dünya Rekoru’nun Temiz Tuvalet Kampanyası’nın yıllara yayılan bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, “2000 yılında Temiz Tuvalet için yola çıkarken amacımız, temizlik ve hijyen konusunda toplumda kalıcı bir farkındalık yaratmak, alışkanlıkları değiştirmek ve bu konuda örnek olmaktı. Yıllar boyunca büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz Temiz Tuvalet Kampanyası ile Türkiye’de önemli bir dönüşüme katkı sağladık. Bugün bu yolculuğun Guinness Dünya Rekoru ile taçlanması, bizim için çok büyük bir gurur. Dünya Tuvalet Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanındaki istasyonlarımızda aynı amaç doğrultusunda buluşarak bir dünya rekoru kırdık. Türkiye’de standartları değiştirdik, artık dünya standartlarını da belirliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve OPET ailesinin her bir üyesine gönülden teşekkür ediyorum. Bu rekor hepimizin” dedi.

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TEK HEDEF, TEK STANDART

Rekor uygulaması, Türkiye genelindeki OPET istasyonlarının aynı anda belirlenmiş temizlik standartları doğrultusunda hareket etmesini gerektiren kapsamlı bir organizasyonla gerçekleştirildi. İstasyonlarda görev yapan ekiplerin katılımıyla yürütülen uygulamada, derinlemesine temizlik adımları belirlenen süre içinde tamamlandı. Sürecin her aşaması, Guinness World Records’un talep ettiği doğrulama ve kanıt toplama koşullarına uygun biçimde kayıt altına alındı. OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ve OPET yöneticilerinin hazır bulunduğu, merkez ve saha ekiplerinin koordinasyonuyla hayata geçirilen organizasyon, OPET’in ülke çapındaki operasyonel gücünü ve ortak standartlar doğrultusunda çalışma kapasitesini de ortaya koydu. Birbirinden farklı lokasyonlarda eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama, temizlik ve hijyen konusundaki yaklaşımın tüm istasyonlarda aynı kararlılıkla ve aynı standartlarda sürdürüldüğünü gösterdi.

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Foto 1: OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade ve OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk Guinness rekor sertifikasını Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici’den aldı.