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        Haberler Ekonomi Para PayPal için 53 milyar dolarlık teklif

        PayPal için 53 milyar dolarlık teklif

        ABD merkezli ödeme şirketi Stripe ve özel sermaye fonu Advent International'ın, dijital ödeme şirketi PayPal'ı yaklaşık 53 milyar dolara satın almak üzere ortak teklif sunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 13:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        PayPal için 53 milyar dolarlık teklif

        Uluslararası medyada yer alan haberlerde, Stripe ve Advent International'ın PayPal için hisse başına 60,5 dolardan satın almak için ortak teklif verdiği bilgisi yer aldı.

        Söz konusu teklif 53 milyar dolara karşılık gelirken Stripe ve Advent International'ın PayPal'ın eşit ortakları olacağı ifade edilen haberlerde, şirketlerin teklif için bankalardan yaklaşık 50 milyar dolarlık finansman taahhüdü aldığı kaydedildi.

        Haberlerde, PayPal yönetiminin henüz teklife yanıt vermediği ve tarafların gelecek haftalarda görüşmeleri ilerletmeyi hedeflediği aktarıldı.

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