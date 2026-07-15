PayPal için 53 milyar dolarlık teklif

KKTC'de yaşayan Serhat Yıldırım (39), yaklaşık 5 ay önce çalıştığı sırada aniden bayıldı. İlk başta yaşadıklarını yoğun iş temposu ve yorgunluğa bağlayan Yıldırım, bir ay sonra ikinci kez bayılmasının ardından yapılan tetkiklerde beyninde arteriovenöz malformasyon olarak bilinen damar yumağı bulundu... Daha Fazla Göster

KKTC'de yaşayan Serhat Yıldırım (39), yaklaşık 5 ay önce çalıştığı sırada aniden bayıldı. İlk başta yaşadıklarını yoğun iş temposu ve yorgunluğa bağlayan Yıldırım, bir ay sonra ikinci kez bayılmasının ardından yapılan tetkiklerde beyninde arteriovenöz malformasyon olarak bilinen damar yumağı bulunduğunu öğrendi. (DHA) Daha Az Göster