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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,22 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Dün 112,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 111,64 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,3 azalarak 110,22 dolara geriledi.

        Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 101,38 dolar oldu.

        Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik diplomatik çabaların bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu.

        Axios'un ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Katar öncülüğündeki arabulucuların, Washington ile Tahran'ı yeniden müzakere masasına oturtacak bir anlaşma sağlamaya çalıştığı öne sürüldü.

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        Girişimle, ABD'deki Kongre ara seçimlerinin ardından savaşın yeniden alevlenmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Haberde ayrıca Katar'ın, bazı ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında İran'ı, Birleşmiş Milletler müfettişlerinin bombalanmış nükleer tesisleri ziyaret etmesine izin vermeye ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de diplomasiye şans vermeye devam edeceklerini belirterek, arabulucularla temaslarını sürdüreceklerini bildirdi. Erakçi, 7 günlük planın hayata geçirilmesini sağlayacak fikirleri değerlendirdiklerini ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Başkan Yardımcısı JD Vance'i İran'la müzakereleri yeniden başlatmakla görevlendirdiği yönündeki iddiayı yalanladı. Trump, Vance'in İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardımcı olduğunu söyledi.

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        Açıklama, Wall Street Journal gazetesinin, Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran'a mektup gönderdiğini öne süren haberinin ardından geldi.

        Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine azalması, fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalışla 410 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 100 bin varil artacağı yönündeydi.

        Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 100 bin varil azalarak 282 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

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        Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 3 milyon 900 bin varil artışla 209 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

        ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 17-23 Ekim haftasında 723 bin varil artarak 13 milyon 992 bin varile yükseldi.

        Piyasaların gündeminde, OPEC+ üyesi yedi ülkenin pazar günü yapacağı toplantı da bulunuyor. OPEC'in açıklamasına göre Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, petrol piyasasındaki koşulları değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

        Brent petrolde teknik olarak 110,41 doların direnç, 109,79 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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