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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (10 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (10 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (10 Temmuz 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazanarak 14.304,36 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,98 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,45 ile 6.190,27 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (10 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        10 Temmuz 2026 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,41 yükseliş ile 14.304,36 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VESTL,ORZAX,IHAAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse VERUS,QNBFK,INFO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (20.087.034.579.75 TL), THYAO (15.393.047.477.75 TL), ASTOR (14.844.025.467.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        370.00
        3.14 %
        20.087.034.580
        T
        344.50
        1.85 %
        15.393.047.478
        A
        325.75
        6.89 %
        14.844.025.468
        S
        2.42
        6.14 %
        11.421.460.162
        Y
        35.14
        -2.01 %
        10.531.424.036
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        26.42
        9.99 %
        271.345.967
        O
        89.15
        9.99 %
        3.400.577.643
        I
        66.70
        9.98 %
        130.752.153
        C
        46.12
        9.97 %
        308.040.317
        P
        48.54
        9.97 %
        204.045.746
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        374.50
        -9.98 %
        295.293.810
        Q
        47.00
        -9.96 %
        5.303.742
        I
        6.88
        -9.95 %
        81.776.453
        S
        13.86
        -9.94 %
        868.921.147
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Temmuz 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 46,98 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,08 yükselerek 53,74 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,98
        0,16 %
        E
        EUR/TRY
        53,74
        0,08 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Temmuz 2026 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,53 değer kaybederek 4.101,74 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,45 değer kaybederek 6.190,27 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.121,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.360,55 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.101,74
        -0,53 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.190,27
        -0,45 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.360,55
        -0,45 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.121,09
        -0,45 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,70 değer kazanarak 64.079,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,79 yükselerek 1.791,92 dolardan işlem gördü.

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