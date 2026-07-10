Piyasa raporu (10 Temmuz 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

10 Temmuz 2026 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,41 yükseliş ile 14.304,36 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VESTL,ORZAX,IHAAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse VERUS,QNBFK,INFO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (20.087.034.579.75 TL), THYAO (15.393.047.477.75 TL), ASTOR (14.844.025.467.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Temmuz 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 46,98 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,08 yükselerek 53,74 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (10 Temmuz 2026 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,53 değer kaybederek 4.101,74 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,45 değer kaybederek 6.190,27 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.121,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.360,55 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,70 değer kazanarak 64.079,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,79 yükselerek 1.791,92 dolardan işlem gördü.