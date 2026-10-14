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        Haberler Ekonomi Turizm Erken rezervasyonlar yüzde 16 arttı

        Erken rezervasyonlar yüzde 16 arttı

        Prontotour'un 21 Eylül'de başlattığı 2027 erken rezervasyon kampanyası ilk iki haftada yüksek talep gördü. Tur operatörü, 2027 erken rezervasyon döneminde 50 bin misafiri seyahate çıkarmayı hedefliyor. Seçili turlarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erken rezervasyonlar yüzde 16 arttı

        Prontotour, misafirlerinin 2027 seyahatlerini ortalama 6-8 ay önceden planladığını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 2027’ye yönelik talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı; ortalama sepet tutarı yurt dışında 48 bin TL yurt içinde 18 bin TL’ye yükseldi.

        Prontotour'un erkez rezervasyon kampanyası; yurt dışı turlarını, yurt içi kültür rotalarını, gemi seyahatlerini ve Kıbrıs tatillerini kapsıyor.

        Verilen bilgiye göre erken rezervasyonun ilk haftalarında en çok tercih edilen beş destinasyon İtalya, İspanya, Orta Avrupa, Mısır ve Japonya oldu. 2026’da rekor kıran Japonya ilgisini korurken, 2027’nin sürprizi vizesiz gidilen Fas oldu. Destinasyona yönelik talep geçen yıla göre yüzde 180 arttı.

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        "TATİL ARTIK YILLIK PLANLAMANIN PARÇASI"

        Prontotour Pazarlama Direktörü Eda Özsoy Onaran, rezervasyon verilerinin tüketici davranışındaki değişimi gösterdiğini söylüyor: “Misafirlerimiz tatili artık son dakika kararı olarak değil, yıllık bütçenin bir kalemi olarak görüyor. Rezervasyonların %18’i daha ilk iki haftada geldi ve misafirlerimiz kararını ortalama 7 ay önceden veriyor. Erken hareket eden misafir sadece uygun fiyat değil, daha fazla şehir, tarih ve ürün arasından seçim yapıyor; talebin yüksek olduğu dönemlerde istediği tur ve tarihte yerini garantiliyor. Yani erken rezervasyon, özgürce plan yapma fırsatı sunuyor.”

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        #Prontotour
        #erken rezervasyon
        #turizm
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