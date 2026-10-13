QNB Türkiye yapay zeka girişimlerini buluşturdu

QNB Türkiye’nin inovasyon laboratuvarı QNBEYOND, açık inovasyon çalışmaları kapsamında girişimcilik ekosistemiyle kurduğu etkileşimi Startup Network Day ile sürdürdü. AI İş Geliştirme ve Projeler ekibi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte B2Metric, Compuvi, Cloud4Feed, İnteraktif Kredi ve Quin AI, yapay zeka tabanlı çözümlerini QNB Türkiye’nin farklı iş birimlerinden yönetici ve ekiplerle paylaştı.

AI İş Geliştirme ve Projeler Direktörü Erdem Ünal’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte girişimler; müşteri deneyimi ve davranış analitiğinden kredi skorlama ve finansal analize, kurumsal risklerin tespitinden kişiselleştirilmiş dijital deneyimlere kadar farklı alanlarda geliştirdikleri teknolojileri anlattı.

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Sunumların ardından gerçekleştirilen değerlendirme oturumlarında ise çözümlerin QNB Türkiye’nin farklı iş alanlarında nasıl kullanılabileceği, mevcut ihtiyaçlarla kesişen noktaları ve girişimlerle geliştirilebilecek olası iş birlikleri ele alındı.

Startup Network Day kapsamında yer alan B2Metric, yapay zeka destekli davranış analitiği teknolojisiyle müşteri yolculuklarının analiz edilmesi, kişiselleştirme, müşteri kaybı tahmini ve bağlılığın artırılması gibi alanlara odaklanan çözümünü paylaştı.

Quin AI, web ve mobil kanallardaki kullanıcı davranışlarını gerçek zamanlı olarak tahmin ederek kişiselleştirilmiş deneyim ve önerilerin oluşturulmasına imkan sağlayan üretken yapay zeka platformunu tanıttı.

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İnteraktif Kredi, yapay zeka destekli kredi skorlama ve finansal analiz teknolojisiyle kredi değerlendirme süreçlerine alternatif veri ve karar desteği sunan çözümünü aktardı.

Cloud4Feed, farklı kanallardan elde edilen müşteri ve çalışan geri bildirimlerini yapay zeka ile analiz ederek içgörü ve aksiyon önerileri üreten platformunu paylaşırken; Compuvi ise e-posta, doküman ve kurumsal iletişimleri analiz ederek hukuki, regülasyonel ve veri güvenliğine ilişkin risklerin erken aşamada belirlenmesine yönelik geliştirdiği çözümleri anlattı.

Etkinliğin keynote konuşmasını gerçekleştiren Datassist CEO’su Umut Özbağcı ise yapay zekanın iş dünyasında yarattığı dönüşümü farklı boyutlarıyla ele aldı. Özbağcı, yapay zekanın çalışma biçimleri ve liderlik üzerindeki etkilerinin yanı sıra günlük yaşama yansımalarına ilişkin deneyim ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.