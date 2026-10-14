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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya’da Sber’in veri merkezine İHA saldırısı

        Rusya’da Sber’in veri merkezine İHA saldırısı

        Rusya'nın Saratov bölgesindeki Balakovo şehrinde bulunan Sber'in veri merkezine İHA saldırısı düzenlendiği doğrulandı. Sber Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyakhin, saldırıya rağmen şirketin tüm sistem ve hizmetlerinin normal şekilde çalıştığını açıkladı. Rus teknoloji şirketi Yandex'in de farklı bölgelerdeki veri merkezleri İHA saldırılarında hasar görmüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Rusya'da veri merkezlerine İHA saldırıları

        Vedyakhin, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Saratov bölgesindeki Balakovo şehrinde bulunan veri merkezine yönelik İHA saldırısı iddialarını doğrulayan Vedyakhin, "Veri merkezimize saldırı düzenlendiğini doğruluyoruz. Bununla birlikte Sber'in tüm sistemleri ve hizmetleri normal şekilde çalışıyor." dedi.

        Rus teknoloji şirketi Yandex de 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo ve 11 Ekim'de Vladimir kentindeki veri merkezlerinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu, 9 Ekim'de Kaluga bölgesindeki veri merkezinin de saldırıda hasar gördüğünü ve altyapısının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.

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        Saldırıların ardından Yandex'in bazı hizmetlerinde aksaklıklar yaşanırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, konunun hükümet tarafından ele alındığını ve şirketin saldırıların sonuçlarını gidermek için çalışmalar yürüttüğünü belirtmişti.

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        #rusya
        #iha
        #Yandex
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