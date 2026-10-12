Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.185,63 %-0,66
        DOLAR 49,3368 %0,06
        EURO 55,2336 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.627,76 %-0,26
        BITCOIN 83.368,00 %-0,25
        FAİZ 39,52 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 96,30 %-0,08
        GBP/TRY 65,3383 %0,04
        EUR/USD 1,1188 %-0,11
        BRENT PETROL 102,91 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 10.836,39 %-0,26
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Girişimcilere 2,5 milyon TL destek

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Girişimcilere 2,5 milyon TL destek

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında girişimcilere 2,5 milyon liraya kadar destek sunulan İş Geliştirme Çağrısı için başvuruların 31 Ekim'e kadar devam edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Girişimcilere 2,5 milyon TL destek"

        Kacır, İş Geliştirme Desteği kapsamında 2,5 milyon liraya kadar destek verildiğini belirterek, "2024 yılında uygulamaya aldığımız program ile İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağladık. İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2 bin 400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Başvuru sürecine ilişkin detayları paylaşan Kacır, şunları kaydetti:

        "Girişimcilerimizin üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. İş Geliştirme Çağrısı kapsamında 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabilir. Detaylı bilgiye ve başvuruya http://kosgeb.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KOSGEB
        #Girişimcilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"
        "MHK Başkanlığı görevine Anthony Taylor devam edecek!"
        Seyir halinde yer değiştirdiler
        Seyir halinde yer değiştirdiler
        Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki gencin son görüntüsü!
        Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki gencin son görüntüsü!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Netanyahu başbakanlık yarışında geride
        Netanyahu başbakanlık yarışında geride
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        Peş peşe acı haber... Uçurumda 3 hayat son buldu
        Peş peşe acı haber... Uçurumda 3 hayat son buldu
        Yeşilçam'dan acı haber
        Yeşilçam'dan acı haber
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Hiranur davası yeni baştan
        Hiranur davası yeni baştan
        Trump, Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?
        Trump, Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?
        Kamera görüntüsü çıktı... 180 bin TL'lik tekme attı!
        Kamera görüntüsü çıktı... 180 bin TL'lik tekme attı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Küçük İbrahim'den acı haber
        Küçük İbrahim'den acı haber
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        Nikahını eski eşi kıydı
        Nikahını eski eşi kıydı
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"