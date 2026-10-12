Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Girişimcilere 2,5 milyon TL destek

Kacır, İş Geliştirme Desteği kapsamında 2,5 milyon liraya kadar destek verildiğini belirterek, "2024 yılında uygulamaya aldığımız program ile İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağladık. İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2 bin 400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Başvuru sürecine ilişkin detayları paylaşan Kacır, şunları kaydetti:

"Girişimcilerimizin üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. İş Geliştirme Çağrısı kapsamında 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabilir. Detaylı bilgiye ve başvuruya http://kosgeb.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir."