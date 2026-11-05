Şekerbank'ın aktif büyüklüğü 293 milyar lirayı aştı

Şekerbank, 30 Eylül 2026 tarihli konsolide olmayan mali tablolarına göre aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 44 artırarak 293,4 milyar TL’ye yükseltti. Banka, özellikle tarım kredilerinde sağladığı büyümenin etkisiyle toplam nakdi ve gayri nakdi kredi hacmini ilk dokuz ayda yüzde 46 artışla 192 milyar TL’ye taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Şekerbank, yılın üçüncü çeyreğinde solo bazda toplam mevduat hacmini yüzde 33 artırarak 186,4 milyar TL’ye ulaştırdı. Toplam yurt dışı kaynak büyüklüğünü yıl başından bu yana yüzde 60 artırarak 1,4 milyar dolara çıkardı.

Bankanın 30 Eylül 2026 tarihli konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, ilk dokuz aylık net dönem karı solo bazda 2,6 milyar TL, konsolide bazda ise 3,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

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Sektör ortalamasının üzerinde seyreden güçlü sermaye yeterlilik rasyosunu korumayı sürdüren Şekerbank’ın 30 Eylül 2026 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu konsolide bazda yüzde 22,34, solo bazda ise yüzde 20,50 oldu.

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Bankanın ilk dokuz aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Makro ekonomik politikalarla uyumlu, üretim ve istihdam odaklı güçlü büyüme performansımızı, Türkiye genelindeki köklü şube ağımızın desteğiyle 2026 yılında da başarıyla sürdürdük ve toplam nakdi ve gayri nakdi kredi hacmimizi ilk dokuz ayda yüzde 46 artırarak 192 milyar TL’ye ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz güçlü iş birlikleri sayesinde ülkemize kazandırdığımız uzun vadeli kaynakları artırarak yerel istihdamı ve ekonomiyi desteklemeye; Şekerbank'ı sektör sıralamalarında daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz.”