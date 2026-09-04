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        Haberler Ekonomi Enerji Selçuk Bayraktar, küçük modüler reaktör teknolojisine dikkat çekti

        Selçuk Bayraktar, küçük modüler reaktör teknolojisine dikkat çekti

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması finalinde küçük modüler reaktör teknolojilerinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin teknoloji alanındaki kabiliyetlerini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Bayraktar'dan nükleer enerji mesajı

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final etkinliğine katıldı.

        TENMAK’ın İstanbul Küçükçekmece’deki yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bayraktar, enerji teknolojilerinde yenilikçi çözümlerin önemine dikkat çekti.

        KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖR TEKNOLOJİSİNE VURGU

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada, nükleer enerji teknolojileri alanında geliştirilen projeler değerlendirildi.

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        Etkinlikte küçük modüler reaktör (SMR) teknolojileri başta olmak üzere, geleceğin enerji çözümlerine yönelik çalışmalar ele alındı.

        TEKNOFEST’TE NÜKLEER ENERJİ YARIŞMASI

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile teknoloji alanından çok sayıda isim katıldı.

        Programın sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        FOTO: DHA

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        #Selçuk Bayraktar
        #nükleer enerji
        #haberler
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