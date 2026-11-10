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        Haberler Ekonomi Enerji STAR Rafineri’ye 6 milyar TL’lik yeni yatırım

        STAR Rafineri’ye 6 milyar TL’lik yeni yatırım

        STAR Rafineri, yaklaşık 6 milyar TL'lik yatırımla yeni bir jet yakıtı ünitesi kurmak için mühendislik, tedarik ve inşaat sürecine başladı. Yeni Jet Yakıtı (Kero-Merox) Ünitesi yatırımıyla, rafinerinin yıllık dizel üretiminin yaklaşık 600 bin ton artırılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 13:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        STAR Rafineri'ye 6 milyar TL'lik yeni yatırım

        SOCAR’ın Türkiye’deki rafinerisi STAR Rafineri, Yeni Jet Yakıtı (Kero-Merox) Ünitesi yatırımını hayata geçiriyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 6 milyar TL’lik yatırım kapsamında, ünitenin kurulumu için dünyanın önde gelen firmalarının oluşturduğu konsorsiyumla EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) sözleşmesi imzalandı. Projeye ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanması, yeni ünitenin ise 2029 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor.

        Yeni Jet Yakıtı (Kero-Merox) Ünitesi ile STAR Rafineri’nin üretim süreçlerinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Halihazırda jet yakıtı üretiminde kullanılan KHT Ünitesi’nin dizel üretim moduna alınması sonucu rafinerinin yıllık dizel üretiminin 600 bin ton artırılması hedefleniyor. Jet yakıtı üretiminin yeni kurulacak tesiste gerçekleştirilmesiyle birlikte mevcut KHT Ünitesi, piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden jet yakıtı üretiminde de kullanılabilecek. Böylece, rafinerinin üretim esnekliği artırılırken enerji verimliliğine de katkı sağlanacak.

        “TÜRKİYE’NİN DİZELDE DIŞA BAĞIMLILIĞININ VE CARİ AÇIĞININ AZALTILMASINA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

        Yatırımın stratejik önemine ilişkin değerlendirmede bulunan Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, “STAR Rafineri’de hayata geçireceğimiz Yeni Jet Yakıtı Ünitesi, rafinerimizin üretim esnekliğini ve enerji verimliliğini artıracak bir stratejik dönüşüm yatırımıdır. Jet yakıtı üretimimizi yeni tesisimize taşıyarak, yıllık yaklaşık 600 bin ton ilave dizel üretim kapasitesi oluşturacağız. Piyasa koşullarına göre jet yakıtı ve dizel üretimimizi ayarlama esnekliğimizi daha da artıracağız. Yaklaşık 6 milyar TL’lik yatırımımızla Türkiye’nin dizelde dışa bağımlılığının ve cari açığının azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla birlikte SOCAR’ın Türkiye’deki toplam yatırımları 20 milyar USD’ye ulaşacak. STAR Rafineri 2018 yılı sonunda devreye alındığı dönemde yıllık 10 milyon ton rafinaj kapasitesiyle Türkiye’nin tesis bazında üçüncü büyük rafinerisiydi. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu kapasiteyi yıllık 13 milyon tona taşıdık ve rafinerimizi Türkiye’nin tesis bazında en büyük rafinerisi hâline getirdik. Yeni yatırımımızla bu gücümüzü daha da ileri taşıyacağız” dedi.

        TESİS 2029 İLK ÇEYREĞİNDE DEVREYE ALINACAK

        Yeni Jet Yakıtı Ünitesi yatırımıyla STAR Rafineri’nin üretim kabiliyetlerinin ve Türkiye’nin akaryakıt arzına katkısının artırılması hedefleniyor.

        Projenin inşaat ve kurulum aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği en öncelikli konu olarak ele alınacak. Tesisin, kurulum ve inşaat çalışmalarının güvenli bir şekilde tamamlanmasının ardından 2029 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

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        #star rafineri
        #SOCAR
        #enerji
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