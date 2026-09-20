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        Haberler Ekonomi Enerji Suriye Enerji Bakanı: Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var

        Suriye Enerji Bakanı: Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var

         Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, ham petrol ve akaryakıt ithalatı için her ay 831 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 14:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var"

        Beşir, Halk Meclisi oturumunda milletvekillerine, yeni kurulan Enerji Bakanlığının devrik rejimden ağır bir miras devraldığını belirterek, ülkenin enerji arzı ve iç piyasadaki gereksinimlerine dair güncel verileri paylaştı.

        Suriye'deki enerji talebi ile yerli üretim arasındaki makasın büyük bir kriz oluşturduğuna dikkati çeken Beşir, "Ülkenin ham petrol ve petrol türevleri ithalatını karşılayabilmek için aylık 831 milyon dolarlık finansmana ihtiyacımız var." dedi.

        Beşir, küresel ölçekte yaşanan enerji krizinin de etkisiyle zaman zaman "doğrudan teminde pazarlık usulü" sözleşmelere başvurmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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        Ülkenin günlük 12 milyon litre motorin ve 8 milyon litre benzin ihtiyacı bulunduğunu belirten Beşir, "Elektrik üretim santralleri ve sanayi sektörü günlük ortalama 8 bin 500 ton akaryakıt kullanırken, konutlarda tüketilen mutfak gazı ihtiyacı ise günlük 1300 ton seviyesindedir." bilgisini paylaştı.

        Beşir, "İç piyasada günlük yerel petrol üretimi 112 bin varil düzeyinde kalırken, günlük ihtiyaç ile üretim arasında 200 bin varillik bir açık bulunuyor. Bu açık yurt dışından temin edilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

        Suriye'de rafineri kapasitesinin günlük 150 bin varil olduğunu aktaran Beşir, günlük ortalama 150 bin varil işlenmiş petrol ürünü ithal edildiğini kaydederek, ülkedeki toplam araç sayısının 2,5 milyondan 3,6 milyona yükseldiğini, bu durumun yakıt talebini ciddi oranda artırdığını vurguladı.

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        Doğal gaz üretiminin de iç ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığına işaret eden Beşir, "Günlük 6,3 milyon metreküp gaz, Azerbaycan'dan ve Ürdün'ün Akabe Limanı'nda konuşlu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinden ithal ediliyor, bunun aylık faturası ise yaklaşık 140 milyon dolardır." dedi.

        Ülkede 78 petrol sahasının bulunduğunu ve altyapının rehabilitasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirten Beşir, güvenliği riske atan bazı kuyuların geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

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        #Suriye
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        #petrol
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