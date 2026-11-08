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        Haberler Ekonomi Para Takasbank Genel Müdürlüğüne vekaleten Gökhan Elibol getirildi

        Takasbank Genel Müdürlüğüne vekaleten Gökhan Elibol getirildi

        İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol, vekaleten Takasbank Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        Takasbank Genel Müdürlüğüne vekaleten atama

        Takasbank tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol'un vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı bildirildi.

        Gökhan Elibol, 1983 yılında Erzincan'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans dereceleri alan Elibol, avukatlık ve arabuluculuk ruhsatlarına sahip. Elibol, Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi müfettişi olarak iş hayatına başladı.

        Kariyerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde bankalar yeminli murakıbı olarak devam eden Elibol, BDDK'de geçirdiği 10 yıllık görev süresince başta büyük ölçekli mevduat bankaları olmak üzere mevduat, katılım ve yatırım bankaları ile finansal kuruluşlarda risk yönetimi, mali bünye ve finans denetimlerinde, ayrıca çeşitli savcılık incelemelerinde görev aldı. Mevzuat düzenlemelerinde de aktif olarak bulundu.

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        2016 yılında Takas İstanbul bünyesinde Piyasalar ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Elibol, Altın Transfer Sistemi, Çek Takas Sistemi, SWAP Piyasası, BISTECH Projesi ve Kamu Teminat Yönetimi Projeleri gibi önemli projelerin kuruluşunda yer aldı.

        Elibol, 2 Kasım 2026'dan itibaren İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'de vekaleten Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

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        #Takasbank
        #atama
        #BDDK
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