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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımda üretici fiyatları geriledi

        Tarımda üretici fiyatları geriledi

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,99 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,93 arttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarımda üretici fiyatları geriledi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,99 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,64 artış gösterdi.

        Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,75, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,93 azalış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1 artış olurken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,37 azalış meydana geldi.

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        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,07 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 14,69 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.

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        #tarım
        #Tarım ÜFE
        #TÜİK
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